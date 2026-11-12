עם זאת, לצד הרצון למלא את היציעים, נדרשה מכבי להתמודד עם סוגיית האבטחה. בניגוד לבלגרד, שבה מערך השיטור המקומי היה חלק קבוע מהאירוח, בקפריסין נדרש המועדון להסדיר מערך אבטחה ייעודי. בהתאם לכך, נקבעו נהלי כניסה מחמירים, הכוללים איסור הכנסת תיקי גב, מטבעות וחפצים קהים ובידוק קפדני בתוך האולם וגם אבטחה מתוגברת סביב הקבוצה לאורך כל השהות.

עם זאת, לצד הרצון למלא את היציעים, נדרשה מכבי להתמודד עם סוגיית האבטחה. בניגוד לבלגרד, שבה מערך השיטור המקומי היה חלק קבוע מהאירוח, בקפריסין נדרש המועדון להסדיר מערך אבטחה ייעודי. בהתאם לכך, נקבעו נהלי כניסה מחמירים, הכוללים איסור הכנסת תיקי גב, מטבעות וחפצים קהים ובידוק קפדני בתוך האולם וגם אבטחה מתוגברת סביב הקבוצה לאורך כל השהות.

עם זאת, לצד הרצון למלא את היציעים, נדרשה מכבי להתמודד עם סוגיית האבטחה. בניגוד לבלגרד, שבה מערך השיטור המקומי היה חלק קבוע מהאירוח, בקפריסין נדרש המועדון להסדיר מערך אבטחה ייעודי. בהתאם לכך, נקבעו נהלי כניסה מחמירים, הכוללים איסור הכנסת תיקי גב, מטבעות וחפצים קהים ובידוק קפדני בתוך האולם וגם אבטחה מתוגברת סביב הקבוצה לאורך כל השהות.

כחלק מההיערכות, אוהדי הפועל ת"א טוענים הבוקר כי נאסר עליהם להכניס ציוד עידוד לאולם, זה בניגוד לאוהדי מכבי ת"א שיוכלו להכניס ציוד שכזה. לטענת האוהדים האדומים, נאמר להם על ידי אנשי מכבי ת"א כי המשטרה היא זאת שלא מאפשרת להכניס ציוד עידוד של קבוצת החוץ.

כחלק מההיערכות, אוהדי הפועל ת"א טוענים הבוקר כי נאסר עליהם להכניס ציוד עידוד לאולם, זה בניגוד לאוהדי מכבי ת"א שיוכלו להכניס ציוד שכזה. לטענת האוהדים האדומים, נאמר להם על ידי אנשי מכבי ת"א כי המשטרה היא זאת שלא מאפשרת להכניס ציוד עידוד של קבוצת החוץ.

כחלק מההיערכות, אוהדי הפועל ת"א טוענים הבוקר כי נאסר עליהם להכניס ציוד עידוד לאולם, זה בניגוד לאוהדי מכבי ת"א שיוכלו להכניס ציוד שכזה. לטענת האוהדים האדומים, נאמר להם על ידי אנשי מכבי ת"א כי המשטרה היא זאת שלא מאפשרת להכניס ציוד עידוד של קבוצת החוץ.