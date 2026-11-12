את המשחק הערב בין מכבי להפועל ת"א בלימסול תלווה אבטחה גדולה. הצהובים קיבלו אישור להכניס לכל משחק עד 3,000 מאוהדיה, לצד 1,500 צופים מקומיים, הקצאה שעליה התעקשו הרשויות הקפריסאיות כדי לאפשר גם לתושבי האי ליהנות מהיורוליג.
עם זאת, לצד הרצון למלא את היציעים, נדרשה מכבי להתמודד עם סוגיית האבטחה. בניגוד לבלגרד, שבה מערך השיטור המקומי היה חלק קבוע מהאירוח, בקפריסין נדרש המועדון להסדיר מערך אבטחה ייעודי. בהתאם לכך, נקבעו נהלי כניסה מחמירים, הכוללים איסור הכנסת תיקי גב, מטבעות וחפצים קהים ובידוק קפדני בתוך האולם וגם אבטחה מתוגברת סביב הקבוצה לאורך כל השהות.
כחלק מההיערכות, אוהדי הפועל ת"א טוענים הבוקר כי נאסר עליהם להכניס ציוד עידוד לאולם, זה בניגוד לאוהדי מכבי ת"א שיוכלו להכניס ציוד שכזה. לטענת האוהדים האדומים, נאמר להם על ידי אנשי מכבי ת"א כי המשטרה היא זאת שלא מאפשרת להכניס ציוד עידוד של קבוצת החוץ.
"הודיעו לנו היום בבוקר שאנחנו לא יכולים להכניס שום ציוד עידוד, לא תופים, לא שלטים ודגלים", אמר אחד האוהדים. "הם טוענים שהמשטרה לא מאפשרת, אז איך האוהדים שלהם כן מכניסים? זה ממש לא בסדר. הגענו לכאן במיוחד עם כל הציוד עידוד עלינו בטיסה, אנחנו רק רוצים לעודד את הקבוצה שלנו עם הציוד הרגיל כמו שאנחנו עושים בכל משחק".