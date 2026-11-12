אולם ספירוס קיפריאנו בלימסול שבקפריסין מארח בשעה זו את הדרבי התל-אביבי בין מכבי להפועל במסגרת המחזור ה־11 ביורוליג. זהו המפגש השלישי בין הקבוצות בתוך שבוע וחצי: אחרי הדרבי בליגה (בו הפועל ניצחה) וגמר גביע ווינר (קאמבק ענק למכבי ת"א וזכייה בתואר).

אולם ספירוס קיפריאנו בלימסול שבקפריסין מארח בשעה זו את הדרבי התל-אביבי בין מכבי להפועל במסגרת המחזור ה־11 ביורוליג. זהו המפגש השלישי בין הקבוצות בתוך שבוע וחצי: אחרי הדרבי בליגה (בו הפועל ניצחה) וגמר גביע ווינר (קאמבק ענק למכבי ת"א וזכייה בתואר).

אולם ספירוס קיפריאנו בלימסול שבקפריסין מארח בשעה זו את הדרבי התל-אביבי בין מכבי להפועל במסגרת המחזור ה־11 ביורוליג. זהו המפגש השלישי בין הקבוצות בתוך שבוע וחצי: אחרי הדרבי בליגה (בו הפועל ניצחה) וגמר גביע ווינר (קאמבק ענק למכבי ת"א וזכייה בתואר).