אולם ספירוס קיפריאנו בלימסול שבקפריסין מארח בשעה זו את הדרבי התל-אביבי בין מכבי להפועל במסגרת המחזור ה־11 ביורוליג. זהו המפגש השלישי בין הקבוצות בתוך שבוע וחצי: אחרי הדרבי בליגה (בו הפועל ניצחה) וגמר גביע ווינר (קאמבק ענק למכבי ת"א וזכייה בתואר).
שחקניו של עודד קטש מגיעים, כאמור, אחרי הזכייה בגביע ווינר, שהושגה בזכות קאמבק מפיגור של 23 נקודות לניצחון 75:86 על האדומים בחולון. הצהובים ינסו לחזור למסלול הניצחונות ביורוליג, שבו הם מחזיקים במאזן של שני ניצחונות ושמונה הפסדים.
הפועל, מנגד, מדורגת במקום התשיעי ביורוליג עם שישה ניצחונות וארבעה הפסדים. במחזור האחרון נכנעה 93:90 לברצלונה בסופיה, במשחק שבו אלייז’ה בראיינט קלע 25 נקודות, ומיציץ’ הוסיף 24. בליגת העל מחזיקים האדומים במאזן של שלושה ניצחונות והפסד אחד, כשהניצחון האחרון היה 87:105 בדרבי בהיכל מנורה מבטחים.
זה הדרבי השלישי במסגרת היורוליג, אחרי שכל קבוצה ניצחה פעם אחת בעונה שעברה. במפגש הראשון, באוקטובר 2025, גברה מכבי 90:103. במפגש השני, שנערך באפריל בבלגרד, ניצחו האדומים 88:99.