נכון, זה רק המשחק הראשון מבין שניים, אבל אליצור רמלה בדרך הבטוחה לשלב הבתים של היורוקאפ לנשים. החבורה של עדן ענבר הביסה הערב (רביעי) 46:79 ביוון את וולאס ותגיע למשחק הגומלין מחרתיים עם מקדמה רצינית.