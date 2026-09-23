נכון, זה רק המשחק הראשון מבין שניים, אבל אליצור רמלה בדרך הבטוחה לשלב הבתים של היורוקאפ לנשים. החבורה של עדן ענבר הביסה הערב (רביעי) 46:79 ביוון את וולאס ותגיע למשחק הגומלין מחרתיים עם מקדמה רצינית.
רמלה עלתה ליתרון דו-ספרתי כבר בסיום הרבע הראשון (10:25) והמשיכה לפתוח מבערים גם ברבע השני בדרך לפלוס 25 בהפסקה - 22:47. אם רמלה תעלה היא תשובץ לבית עם קלוז' הרומנית, ריגה הלטבית וקבוצה שתנשור ממוקדמות היורוליג.
קלעו לרמלה: דניאל רבר (7 ריבאונדים), אימארי תומאס ומהרין קרקר 14 כ"א, שיר תירוש 11, מיקה האריגן ואמי רינת 10 כ"א, גילי אייזנר 6.