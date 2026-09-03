הפועל חולון השלימה את בניית הסגל שלה לעונה הקרובה עם החתמתו של הפורוורד הישראלי/אמריקאי סם איוריו, בן 28, המתנשא לגובה 2.01 מטר. איוריו מגיע מהפועל באר שבע/דימונה, במדיה שיחק בשלוש העונות האחרונות, ובעונה החולפת העמיד ממוצעים של 5.5 נקודות, 4.2 ריבאונדים ו-1.7 אסיסטים למשחק.

הפועל חולון השלימה את בניית הסגל שלה לעונה הקרובה עם החתמתו של הפורוורד הישראלי/אמריקאי סם איוריו, בן 28, המתנשא לגובה 2.01 מטר. איוריו מגיע מהפועל באר שבע/דימונה, במדיה שיחק בשלוש העונות האחרונות, ובעונה החולפת העמיד ממוצעים של 5.5 נקודות, 4.2 ריבאונדים ו-1.7 אסיסטים למשחק.

הפועל חולון השלימה את בניית הסגל שלה לעונה הקרובה עם החתמתו של הפורוורד הישראלי/אמריקאי סם איוריו, בן 28, המתנשא לגובה 2.01 מטר. איוריו מגיע מהפועל באר שבע/דימונה, במדיה שיחק בשלוש העונות האחרונות, ובעונה החולפת העמיד ממוצעים של 5.5 נקודות, 4.2 ריבאונדים ו-1.7 אסיסטים למשחק.

איוריו הגיע לישראל לאחר המכביה ב-2022, שבה זכה במדליית זהב עם נבחרת ארצות הברית. את קריירת המכללות שלו החל באוניברסיטת אמריקן, שם שיחק במשך שנתיים והעמיד ממוצעים של 14 נקודות ו-7 ריבאונדים למשחק. בהמשך עבר לדרום אלבאמה ולבסוף לאוניברסיטת ניאגרה, שבה סיים את קריירת המכללות עם 8 נקודות, 5.5 ריבאונדים ו-1.3 אסיסטים בממוצע למשחק בעונתו האחרונה.

איוריו הגיע לישראל לאחר המכביה ב-2022, שבה זכה במדליית זהב עם נבחרת ארצות הברית. את קריירת המכללות שלו החל באוניברסיטת אמריקן, שם שיחק במשך שנתיים והעמיד ממוצעים של 14 נקודות ו-7 ריבאונדים למשחק. בהמשך עבר לדרום אלבאמה ולבסוף לאוניברסיטת ניאגרה, שבה סיים את קריירת המכללות עם 8 נקודות, 5.5 ריבאונדים ו-1.3 אסיסטים בממוצע למשחק בעונתו האחרונה.

איוריו הגיע לישראל לאחר המכביה ב-2022, שבה זכה במדליית זהב עם נבחרת ארצות הברית. את קריירת המכללות שלו החל באוניברסיטת אמריקן, שם שיחק במשך שנתיים והעמיד ממוצעים של 14 נקודות ו-7 ריבאונדים למשחק. בהמשך עבר לדרום אלבאמה ולבסוף לאוניברסיטת ניאגרה, שבה סיים את קריירת המכללות עם 8 נקודות, 5.5 ריבאונדים ו-1.3 אסיסטים בממוצע למשחק בעונתו האחרונה.