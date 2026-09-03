הפועל חולון השלימה את בניית הסגל שלה לעונה הקרובה עם החתמתו של הפורוורד הישראלי/אמריקאי סם איוריו, בן 28, המתנשא לגובה 2.01 מטר. איוריו מגיע מהפועל באר שבע/דימונה, במדיה שיחק בשלוש העונות האחרונות, ובעונה החולפת העמיד ממוצעים של 5.5 נקודות, 4.2 ריבאונדים ו-1.7 אסיסטים למשחק.
איוריו הגיע לישראל לאחר המכביה ב-2022, שבה זכה במדליית זהב עם נבחרת ארצות הברית. את קריירת המכללות שלו החל באוניברסיטת אמריקן, שם שיחק במשך שנתיים והעמיד ממוצעים של 14 נקודות ו-7 ריבאונדים למשחק. בהמשך עבר לדרום אלבאמה ולבסוף לאוניברסיטת ניאגרה, שבה סיים את קריירת המכללות עם 8 נקודות, 5.5 ריבאונדים ו-1.3 אסיסטים בממוצע למשחק בעונתו האחרונה.
מאמן חולון, פרדראג קרוניץ', אמר על ההחתמה: "סם הוא שחקן עם שלוש שנות ניסיון בליגה שלנו. הוא פאוור פורוורד עם קליעה טובה לשלוש נקודות, בעל אוריינטציה קבוצתית ומוכן לשחק פיזית בשני צידי המגרש, בהגנה ובהתקפה". המנהל המקצועי דניאל רביץ הוסיף: "שמחים מאוד שסם מצטרף אלינו. בן אדם מצוין ותחרותי, שחקן קשוח מאוד עם קליעה טובה. סאם התאקלם טוב מאוד בכדורסל הישראלי ועכשיו הוא איתנו לעשות את הצעד הבא המשמעותי בקריירה שלו".