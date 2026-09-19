האם משחקי היורוליג והיורוקאפ ישובו לישראל? מנכ"ל הארגון צ'וס בואנו יגיע בשבועיים הקרובים לישראל על מנת להתרשם מהמצב, כך על פי הודעה שפרסמה מכבי ת"א.

על פי ההודעה, יו"ר הצהובים שמעון מזרחי והמנהל המקצועי קלאודיו קולדבלה קיימו היום באבו דאבי פגישה ממושכת עם בואנו ועם מנהל התחרויות דייגו גיאן. במהלך הפגישה, דנו הצדדים בהחזרת המשחקים של מכבי ת"א, הפועל ת"א והפועל ירושלים לישראל.

יחזרו להתמודד בהיכל גם ביורוליג? מיציץ' מול הורד ( צילום: טל שחר )

במועדון הצהוב מספרים כי "לא חלו שינויים, אולם בואנו וגיאן יגיעו בשבועיים הקרובים לישראל לביקור התרשמות כאורחים של מכבי ת"א".