לאחר ההפסד לבני הרצליה בשבוע שעבר, מכבי ת"א רשמה היום (שלישי) ניצחון בכורה בתקופת ההכנה, כשגברה 71:85 על מכבי ראשל"צ. הצהובים הובילו במשך מרבית שלבי המשחק, אך הכתומים נותרו קרובים, ואף נטלו את ההובלה לפרקים. בסופו של דבר, האלופה ברחה לקראת סיום המשחק ליתרון דו-ספרתי, וסגרה עניין.

לאחר ההפסד לבני הרצליה בשבוע שעבר, מכבי ת"א רשמה היום (שלישי) ניצחון בכורה בתקופת ההכנה, כשגברה 71:85 על מכבי ראשל"צ. הצהובים הובילו במשך מרבית שלבי המשחק, אך הכתומים נותרו קרובים, ואף נטלו את ההובלה לפרקים. בסופו של דבר, האלופה ברחה לקראת סיום המשחק ליתרון דו-ספרתי, וסגרה עניין.

לאחר ההפסד לבני הרצליה בשבוע שעבר, מכבי ת"א רשמה היום (שלישי) ניצחון בכורה בתקופת ההכנה, כשגברה 71:85 על מכבי ראשל"צ. הצהובים הובילו במשך מרבית שלבי המשחק, אך הכתומים נותרו קרובים, ואף נטלו את ההובלה לפרקים. בסופו של דבר, האלופה ברחה לקראת סיום המשחק ליתרון דו-ספרתי, וסגרה עניין.