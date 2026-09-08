לאחר ההפסד לבני הרצליה בשבוע שעבר, מכבי ת"א רשמה היום (שלישי) ניצחון בכורה בתקופת ההכנה, כשגברה 71:85 על מכבי ראשל"צ. הצהובים הובילו במשך מרבית שלבי המשחק, אך הכתומים נותרו קרובים, ואף נטלו את ההובלה לפרקים. בסופו של דבר, האלופה ברחה לקראת סיום המשחק ליתרון דו-ספרתי, וסגרה עניין.
בניגוד למשחק מול הרצליה, הפעם לעודד קטש עמד סגל כמעט מלא, מלבד ג'ימי קלארק הפצוע וטי.ג'יי ליף, שעדיין לא חזר לכושר מלא. רומן סורקין הוליך את המנצחת עם 19 נקודות ו-8 מ-8 מהשדה, כאשר ג'יילן הורד ואושיי בריסט קלעו 12 כ"א. דניאל תייס שיחק לראשונה וסיים עם 4 נקודות, ים מדר תרם 7.
בצד השני, ראשל"צ קיבלה הופעה טובה מאוד מצ'ונסי ג'נקינס, שסיים עם 16 נקודות, כשגם קווה גרנט (4 אסיסטים ו-4 חטיפות) ורון ציפר בלטו עם 13 נקודות כ"א.
קלעו למכבי ת"א: סורקין 19, הורד ובריסט 12 כ"א, וואלאס והאנטר 10 כ"א, קולסון 8, מדר 7, דיברתולומיאו 5, תייס 4, בייקוט ולונדברג (6 אסיסטים) 2 כ"א.
קלעו לראשל"צ: ג'נקינס 16, גרנט וציפר 13 כ"א, קוטה, וי.ג'יי קינג וטרה קינג 9 כ"א, קורנליוס 8, פרוינד 4.