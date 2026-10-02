בשורה התחתונה, הפועל ת"א ודימיטריס איטודיס רשמו אתמול (חמישי) בסופיה ניצחון חשוב 98:102 על ריאל מדריד, שהעלה אותם למאזן 1:2 לאחר שלושה משחקים ביורוליג. אבל מה שהיה נראה כמו טיול של ערב בסופיה, כשהאדומים הוליכו בתחילת הרבע השלישי ב-22 הפרש, הפך למבחן אופי גדול, אותו עברו בסופו של דבר בהצלחה.

הפועל ת"א עשתה לעצמה חיים קשים. למרות יתרון מבטיח ולאחר שני רבעים מצוינים היא פשוט קפאה ואפשרה לבלאנקוס למחוק את כל הפער בתוך שמונה דקות בלבד. לצד אנטוני בלייקני (שלא היה בשיאו), איש וויינרייט (שנשאר ללא נקודות ב-23 דקות) או דן אוטורו (שהתקשה באזור צבע), עיקר הביקורת הופנתה כלפי איטודיס, שלאורך הריצה המטורפת של ריאל מדריד (0:19) בפתיחת הרבע השלישי, קפא - ולא לקח פסק זמן במטרה לעצור את המפולת.

גלריה עוד תצוגת אופי מרשימה. זאק לידיי ותומאש סטורנסקי מול ריאל מדריד ( צילום: הפועל IBI ת"א )

אבל שחקן אחד היה שם, אלייז'ה בראיינט. הכוכב והמנהיג הגדול של 2025/26 שוב הוכיח עד כמה החברים שלו זקוקים גם בעונה הנוכחית. אחרי הדאבל-דאבל מול הכוכב האדום, האמריקאי סיפק אתמול את אחת ההופעות הטובות שלו עם 22 נקודות, 13 ריבאונדים ושבעה אסיסטים עם 40 במדד פלוס/מינוס. כשהפועל ראתה את היתרון שלה הולך ונוזל, בראיינט היה שם ולקח את המשחק על עצמו, קלע, נלחם על כל ריבאונד - וידע גם למצוא את השחקנים מסביבו בדרך לשמירת היתרון שהבטיח לה את הניצחון.

לצד הביקורת על איטודיס, המאמן גם זכה למחמאות על הג'וקר שהיה חתום על הבריחה בשני הרבעים הראשונים: ברונו קאבוקלו, שרשם בכורה ביורוליג, קיבל מקום בחמישייה והחזיר על האמון עם 15 נקודות (5 מ-5 מחוץ לקשת) אבל הוא נעצר בגלל בעיית עבירות – שהסתיימו עם החמישית בתחילת הרבע הרביעי.

"ניצחון חשוב". איטודיס ( צילום: הפועל IBI ת"א )

"אני מרגיש מצוין. הייתה לי פגרה טובה והגעתי לקבוצה בכושר מצוין", אמר השחקן בסיום. "המשכתי לעבוד ולדחוף את עצמי גם כשלא שיחקתי ביורוליג. שיחקתי לפני כן משחק בזירה המקומית, כך ששמרתי על עצמי מוכן, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה מנטלית. אני חושב שפתחנו מצוין. הפסדנו משחק אחד לבאיירן, אבל אחר כך התאוששנו והרמנו את עצמנו. אני מקווה שנוכל להמשיך ככה. כולם עושים עבודה מצוינת ונשארים מרוכזים. יש לנו 20 שחקנים שיכולים לשחק, ולכן כולם צריכים להישאר מוכנים. גם המאמנים עושים עבודה מצוינת, אז כל הקרדיט מגיע להם".

"ניצחנו את ריאל מדריד פעמיים באותו משחק", אמר איטודיס בסיום. "הניצחון הזה חשוב לנו בעיקר בגלל הדרך שבה הוא הושג. ברבע השלישי ריאל השיגה זריקות קלות וההחלטות שלנו היו רעות, הם שינו דברים בהגנה, אבל היה שלב שבו אמרנו לעצמנו שאנחנו צריכים להראות אופי".