הפועל תל אביב והפועל ירושלים יעקבו מחר (שלישי) בדריכות אחר הנעשה באיטליה, שם צפויה להתקיים ההצבעה שעשויה לעצב מחדש את עתיד היורוליג וגם לקבוע האם אחת מהן תזכה במעמד קבוע במפעל הבכיר של אירופה.
בעלי המניות של היורוליג צפויים להתכנס היום (שני) על גדות אגם קומו ליומיים של פגישות - כאשר מחר אמורה לעמוד במוקד בחירת המועדונים שיקבלו זיכיון ארוך טווח. 13 מועמדות נמצאות במרוץ, ועד שמונה מהן עשויות לקבל את הרישיון, אם כי קיימת אפשרות שבשלב הראשון יאושרו פחות קבוצות והחלטות נוספות יתקבלו בהמשך העונה. בעלי מכבי ת"א שמעון מזרחי טס לפגישה וישתתף בהצבעה.
בין המועדונים שהגישו מועמדות נמצאות הפועל ת"א והפועל ירושלים, לצד בין היתר פרטיזן בלגרד, הכוכב האדום, ולנסיה, וירטוס בולוניה, פריז, דובאי ולונדון ליונס. ההצעות שהוגשו על ידי כלל המועמדות מוערכות יחד ביותר מ-900 מיליון אירו. יש לציין שכל אחת הגישה הצעה חסויה.
נושא נוסף שיעלה בדיונים הוא האפשרות להרחיב את היורוליג ל-24 קבוצות החל מעונת 2027/28 צעד שעשוי לשנות באופן משמעותי את מבנה המפעל בשנים הקרובות.