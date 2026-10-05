הפועל תל אביב והפועל ירושלים יעקבו מחר (שלישי) בדריכות אחר הנעשה באיטליה, שם צפויה להתקיים ההצבעה שעשויה לעצב מחדש את עתיד היורוליג וגם לקבוע האם אחת מהן תזכה במעמד קבוע במפעל הבכיר של אירופה.

הפועל תל אביב והפועל ירושלים יעקבו מחר (שלישי) בדריכות אחר הנעשה באיטליה, שם צפויה להתקיים ההצבעה שעשויה לעצב מחדש את עתיד היורוליג וגם לקבוע האם אחת מהן תזכה במעמד קבוע במפעל הבכיר של אירופה.

הפועל תל אביב והפועל ירושלים יעקבו מחר (שלישי) בדריכות אחר הנעשה באיטליה, שם צפויה להתקיים ההצבעה שעשויה לעצב מחדש את עתיד היורוליג וגם לקבוע האם אחת מהן תזכה במעמד קבוע במפעל הבכיר של אירופה.