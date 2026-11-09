היכל טוטו בחולון מארח בשעה זו את הדרבי התל אביבי הלוהט בגמר גביע ווינר, כשרק שמונה ימים עברו מאז מפגש הליגה האחרון בין השתיים (בו כמובן חגגו האדומים).

זוהי הפעם השנייה בלבד בהיסטוריה שבה היריבות העירוניות נפגשות בגמר המפעל (אחרי ה-84:88 הצהוב בהארכה בחדרה ב-2022), והמפגש השני העונה על תואר לאחר שמכבי ת"א כבר ניצחה את האדומים 83:101 בסופרקאפ החברתי. בעוד שלושה ימים בלבד השתיים יפגשו שוב במסגרת היורוליג, אך הערב הכל מתרכז בהנפת הגביע בחולון.

גלריה מי תניף את הגביע? ים מדר מול תומר גינת ( צילום: עוז מועלם )

מפנטזים על תואר ראשון בזירה המקומית מאז 1993. אוהדי הפועל ת"א ( צילום: עוז מועלם )

מכבי ת"א ועודד קטש חוזרים לגמר המפעל לאחר שנעדרו ממנו בשנה שעברה, כשהם שואפים לזכות בתואר ה-12 בתולדותיהם במפעל ולהגדיל את השיא. הצהובים, שטיילו לגמר עם 61:109 על קריית אתא ברבע ו-71:88 על הפועל ירושלים בחצי הגמר, מגיעים במומנטום שלילי במיוחד של שישה הפסדים רצופים בכל המסגרות.

מהעבר השני, דימיטריס איטודיס והפועל ת"א מגיעים לגמר שני ברציפות (לאחר הפסד להפועל ירושלים בעונה שעברה) והשלישי בתולדותיהם, במטרה להניף את גביע ווינר לראשונה אי פעם. האדומים, שעברו בדרך לגמר את הפועל באר-שבע/דימונה (67:85) ואת נס ציונה (76:79), רוצים להפוך לקבוצה החמישית בהיסטוריה שמניפה את התואר ולהשיג תואר מקומי ראשון למועדון מאז גביע המדינה ב-1993.

מהלך המשחק

בניגוד לדרבי לפני שמונה ימים בליגת העל, הפעם שתי הקבוצות פתחו לא טוב מבחינה התקפית והחטיאו זריקות פנויות. ג'יילן הורד פתח היטב והיה אחראי לכך שמכבי הובילה בפער קטן לאורך הרבע. שלשה של ג'ימי קלארק קבעה 9:15 צהוב, אנטוניו בלייקני קלע שלשה ראשונה של הפועל במשחק, אך הצהובים הגיבו בסל של הורד ושלשה נוספת של קלארק - ופתאום זה 12:20 לחבורה של קטש. הפער הצהוב הגיע כבר לדו ספרתי, ובסיום הרבע הראשון מכבי הוליכה 17:26.

הורד לא מצליח לעצור את אוטורו - שטורף את הטבעת ( צילום: עוז מועלם )