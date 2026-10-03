יש הרבה דרכים להנציח את קורבנות 7 באוקטובר. אחת המיוחדות והיצירתיות שבהן היא קבוצת הכדורסל "הפועל השישה ירושלים", שהוקמה לאחרונה לזכרם של ששת החטופים הרש גולדברג־פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וכרמל גת ז"ל. הם שרדו קרוב ל־11 חודשים בשבי חמאס, עד שנרצחו בידי שוביהם במנהרה ברפיח בסוף אוגוסט 2024, זמן קצר לפני שצה"ל הגיע אליהם. חמישה מהם נחטפו ממסיבת הנובה. גת נחטפה מבית הוריה בקיבוץ בארי, ואמה, כנרת, נרצחה בטבח בקיבוץ.

הסיפור של הפועל "השישה" ירושלים מתחיל ביוזמה של נדב הס וחברו אמיתי וולטמן, שניהם בני 21. הוריו של הס, ששיחק במחלקת הנוער של הפועל ירושלים, עלו לארץ יחד עם רייצ'ל וג'ון פולין, הוריו של הרש, ואמו למדה עם אמו של הרש בקולג' בוויסקונסין.

גלריה הפועל "השישה" ירושלים באימון השבוע ( צילום: שלו שלום )

"תמיד היה חיבור בין המשפחות", מספר הס. "כשהתרחש הכאוס, הבנו שהרש וחברו הטוב ענר שפירא ז"ל, שגם אותו אנחנו מכירים היטב, היו במיגונית ושקרה אסון. לאורך כל הדרך המשפחה שלי הייתה מעורבת במאמצים להחזיר את הרש, כשכל הקהילה האדומה של ירושלים, כמו גם כל עם ישראל, חיכו לו ולחטופים האחרים. באחד המשחקים של הבוגרים של הפועל, אחיותיו של הרש הוזמנו ליציע וכל הקהל שר להן: 'תחזירו את הרש הביתה'".

"תמהיל של עם ישראל"

וולטמן מספר שב־7 באוקטובר סירב להאמין למתרחש. "כשהודיעו על הירצחו של הרש ושל האחרים, לא ידעתי מנוחה. חשבתי שחייבים לעשות משהו כדי להנציח אותם".

"הרעיון", אומר הס, "היה להקים קבוצת כדורסל, כי זה הדבר שאנחנו הכי אוהבים בעולם, קבוצה שמחברת את הפועל ירושלים להרש, שהיה אדום בנשמה גם בכדורגל וגם בכדורסל. אלא שאז אמרנו לעצמנו: למה שלא נקים קבוצה לזכר כל ששת הנרצחים? התחלנו לעבוד ולהכיר ככל שניתן עליהם: מה הם אהבו, מה ייחד אותם, מה היה החיבור שלהם לספורט. ניסינו לפחות להחיות את סיפור החיים שלהם, כשהדבר הכי חשוב הוא לא לשכוח אותם לעולם.

מימין למעלה: הרש גולדברג-פולין, אלמוג סרוסי, כרמל גת. מימין למטה: עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב ( צילומים פרטיים )

"פנינו לבני קובלסקיס, מנכ"ל מחלקת הנוער בהפועל ירושלים. הדבר הראשון שהוא אמר לנו היה: 'אני לא יודע כמה שיתוף פעולה יהיה לכם ממועדון הכדורסל הפועל ירושלים, אבל מבטיח שעזרה אישית ממני, בני, תקבלו בכל מה שתצטרכו'".

הס: "פנינו לג'ון ורייצ'ל פולין ולשאר המשפחות, והן הגיבו בהתרגשות גדולה. רייצ'ל אמרה לנו: 'חשוב שיזכרו את הרש דרך הקהילה ועשייה. לא דרך בניין או מקום שייקרא על שמו'. נדהמנו מהגיוון בקרב ששת החטופים, שהוא התמהיל של עם ישראל כולו: משפחה חרדית, עולים מארה"ב ומרוסיה (אלכס לובנוב ז"ל), קיבוצניקית (כרמל גת) או בחורה מדרום ת"א (עדן ירושלמי)".

קובלסקיס: "חשוב לציין שאנחנו מנציחים שמונה מקורבנות המלחמה ששיחקו במחלקת הנוער. אחת מקבוצות הנערים היא 'הפועל ליאל ורועי ירושלים', על שמם של גיבור ישראל ליאל גדעוני, שנפל בצוק איתן, ורועי דאוי, שנפל בחרבות ברזל".

העניין הוא שלהקים קבוצת כדורסל זו פרוצדורה. "באופן אירוני", אומר הס, "פנינו ליואב אנגל, אביו של אופיר אנגל שגם הוא היה חטוף בעזה, כי הוא מבין באולמות הספורט בירושלים ועוסק בתחום, ואנחנו חיפשנו אולם".

המטרה: קבוצה עם שאיפות ( צילום: שלו שלום )

במקביל פנה קובלסקיס לוועד המנהל של הפועל ירושלים בכדורסל, שנתן לו את ברכת הדרך. הוחלט שהקבוצה החדשה, הפועל השישה, תתפוס את מקומה של הפועל פסגת זאב בליגה א', הליגה הרביעית בישראל, ואילו פסגת זאב תשחק בליגה ב'.

איש קשרי הקהילה הוותיק יובל קורן, שטיפל באינספור פרויקטים קהילתיים בהפועל ירושלים, מהקמת קבוצת כדורסל ל"שלוה" ועד לליווי משפחות שכולות והנצחת יקיריהן, נכנס לתמונה. כעת המטרה היא לגייס באמצעות מימון המונים וספונסרים תקציב של 200 אלף שקל לעונה הקרובה.

"המטרה היא להקים קבוצה חזקה עם שאיפות, שתנסה לעלות ליגה, לא כזו שתבוא להעביר את הזמן", אומר קובלסקיס. "אנחנו רוצים לעלות ליגה ולהמשיך לגדול".

הדבר החשוב ביותר, אולי, הוא שהקבוצה תשחק באולם הר הצופים בירושלים, שבו יש לוח אלקטרוני. בכל משחק הוא יסייע בהצגת ששת החטופים, ולצידם גם כל קורבנות טבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, כדי לקיים הנצחה מכובדת לשמותיהם של הגיבורים הללו.

"ספורט היה חלק מהישראליות של הרש". האם רייצ'ל גולדברג-פולין באימון הקבוצה ( צילום פרטי )

חלק ממשפחות השישה הגיעו ביום ראשון האחרון לאימון הקבוצה. הן היו נרגשות מאוד מהמחווה ומההנצחה. היטיבה לתאר זאת עינב דנינו, אמו של אורי, כשאמרה: "מנציחים את היקירים שלנו בימי זיכרון, אבל לעשות פרויקט שרץ כל השנה זה משהו מיוחד במינו. לראות את הבחורים הצעירים האלה רצים על הפרקט זה מקסים. כל ששת החטופים היו ביחד במנהרה ושרדו בלי אוכל, בחושך, בלי תנאים, 11 חודשים, והדבר שהכי איחד אותם היה לשמור אחד על השני.

"הקבוצה הזו מפיצה את האור של אורי. אני מאוד אוהבת כדורסל ואגיע למשחק הפתיחה ב־20 באוקטובר, וגם למשחקים אחרים, ואעודד בכל הכוח".

ג'ון, אביו של הרש: "ספורט היה חלק מהישראליות של הרש. בשבילו זה היה הרבה יותר מסתם תחרות על המגרש. הוא הפך למעורה בקהילה דרך הספורט, והקבוצה הזו היא אחד הביטויים לסל הערכים שלי, של אמא של הרש וכמובן שלו עצמו".

אמו של הרש אמרה: "אנחנו רוצים שיזכרו את הרש בדרך המיוחדת הזו, החיובית, הספורטיבית, הקהילתית, כל מה שמייצגת הפועל השישה ירושלים. זה משהו שאנחנו מאוד מעריכים. סוג של נחמה עבורנו וחיבור בין כל שש המשפחות, שמבינות מה כל אחת מהן עוברת בכל רגע ובכל שעה".

שירית ירושלמי, אמה של עדן, מתארת: "שמעתי על זה דרך קבוצת הווטסאפ המשותפת שלנו, המשפחות של ששת הגיבורים. ג'ון פולין סיפר שנפתחת קבוצת כדורסל על שם הילדים שלנו. כמובן שכל דבר שעושים למען ההנצחה של עדן, הבת שלי, מאוד מרגש. לדעת שלא שוכחים אותה ודואגים שכולם יכירו את הסיפור של כל השישה. לא ידענו מה מצבה של עדן עד שהעסקה הראשונה התפוצצה וחיברו אותה לחמשת החטופים. הם היו ביחד, וזו דרך נפלאה להנציח אותם".

מיכל לובנוב, אלמנתו של אלכס, ביקשה לפנות למקימי הקבוצה ולשחקניה: "אני מאוד מתרגשת מהיוזמה ומהרעיון. אתם גיבורים ואני מודה על הזכות הגדולה שיש לנו עם הקבוצה הזו. אני בטוחה שאלכס רואה את זה בשמיים, מתרגש ומתפוצץ מגאווה. הלוואי שתהיה לכם עונה אדירה".

מימין: וולטמן, קובלסקיס והס. "המשפחות הגיבו בהתרגשות גדולה" ( צילום: שלו שלום )

היא הוסיפה: "אני נורא מתרגשת שדבר כזה יצא לפועל. הפועל ירושלים והעיר ירושלים נותנות כל כך הרבה תמיכה למשפחות השישייה שלנו, אין לתאר איזו זכות ואיזו מצווה גדולה. ואני, כאמא לבנים, הבנים שלי אמנם קטנים, אבל הם מתרגשים ומתלהבים שיש קבוצת כדורסל לזכר אבא שלהם. הם מתפוצצים מגאווה".

"לזכור ולהפיץ טוב"

יגאל סרוסי, אביו של אלמוג ז"ל: "אני רואה בהקמת קבוצת הכדורסל הזו נס, מסר מבורא עולם אלינו ולעם ישראל. אני טוען שהתפקיד שלנו הוא לעשות כל הזמן. לשמר את הזיכרון של אלמוג ולהפיץ את הטוב שהוא רצה להפיץ בעולם ולא הספיק, אז עכשיו הוא עושה את זה דרכי. אני חי דרכו והוא חי דרכי. זו עוד לבנה, עוד נדבך בעשיית טוב לעולם.

"קרה לנו האסון הכי גדול מאז קום המדינה. אם לא נלמד מזה ולא נשתנה, אז לא עשינו כלום. הקמנו בית חם לנוער בסיכון ואנחנו מעבירים הרצאות במכינות קדם־צבאיות, כי החלום של אלמוג היה להיות מחנך, אז עכשיו יש גם פרויקט מבורך של קבוצת הכדורסל. הכול כדי להביא את הטוב של אלמוג ולעשות אנשים טובים יותר.

"הוא אהב כדורגל, את מכבי נתניה. הוא אהב אנשים ולהיות עם אנשים. את הילדים שלי, מאז שהם קטנים, אני דוחף לספורט, והם בוחרים את הענף. עכשיו גם נתעניין מקרוב בכדורסל".

אמו של אלמוג, נירה, הוסיפה: "משפחת סרוסי רוצה להגיד תודה להפועל השישה ירושלים על כך שבחרתם להנציח את אלמוג עם הקבוצה המדהימה שלכם".