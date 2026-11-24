צרות בהפועל חיפה. חברת VisionWave, נותנת החסות הראשית של הקבוצה מהליגה הלאומית בכדורסל, שהובאה על ידי הבעלים אדיר סבג, ספגה התרסקות של כ-99.5% במחיר מנייתה, ושחקנים בקבוצה התלוננו שלא קיבלו שכר על חודש אוקטובר.

בעקבות הצניחה התחייבה להעניק למועדון 500 אלף מניות נוספות מעבר להסכם המקורי. אלא שגם לאחר התוספת, שווי חבילת המניות יעמוד על כ-85 אלף דולר בלבד, לעומת כ-2.6 מיליון דולר בעת חתימת ההסכם באוגוסט. על פי ביזפורטל, קריסת מניית VisionWave, שנסחרת בנאסד"ק, הובילה את החברה להעניק להפועל חיפה תוספת של 500 אלף מניות ללא תמורה במזומן, מעבר ל-100 אלף המניות שנותרו למועדון מההסכם המקורי.

בעלי הפועל חיפה בכדורסל אדיר סבג ( צילום: עוז מועלם )

באוגוסט, כשנחתמה החסות, התחייבה החברה להעביר לקבוצה 2 מיליון מניות, ששוויין עמד אז על כ-2.6 מיליון דולר. לאחר איחוד הון ביחס של 1 ל-20 בספטמבר, ובעקבות צניחה של כ-99.5% במחיר המניה מאז אוגוסט (במחיר המתואם לאיחוד), צנח שווי ההחזקה המקורית לכ-14 אלף דולר בלבד. התוספת החדשה תעמיד את החבילה הכוללת על 600 אלף מניות, בשווי של כ-85 אלף דולר לפי מחיר הסגירה האחרון – עדיין פחות מ-4% מהשווי המקורי שהובטח למועדון.

בתחילת השנה הודיעה הפועל חיפה, קבוצה צנועה מהליגה הלאומית בעלת עבר מפואר, על רכישתה בידי אדיר סבג, צעיר אלמוני בן 20 בלבד. לפי אותה הודעה, סבג רכש 80 אחוז מקבוצת הניהול של המועדון, וחברת VisionWave הבטיחה להעמיד תקציב שנתי של שניים עד חמישה מיליון דולר.