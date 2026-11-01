מכבי ת"א תארח הערב (ראשון, 20:55) את הפועל ת״א לדרבי הראשון של העונה בליגה, אבל דניאל תייס, השחקן היקר ביותר בסגל שלה, שוב יישאר מחוץ לפרקט. אחרי שעודד קטש לא שיתף אותו אפילו לדקה בהפסד לפריז ביום חמישי ביורוליג, המאמן החליט שלא לרשום אותו גם לדרבי. ארמנדו בייקוט נרשם במקומו, בעוד תייס עדיין לא נרשם העונה למשחקי הליגה.

גם הפעם, במועדון הגדירו את המהלך כהחלטת מאמן. קטש עצמו נשאל אתמול על הסנטר והשיב: "לגבי תייס, שום דבר אישי, רק עניין מקצועי". ההסבר הזה מצטרף לדברים שנאמרו במכבי אחרי המשחק מול פריז, אז הדגישו כי תייס אינו סובל מפציעה וכי ההחלטה להשאירו על הספסל במשך 40 דקות הייתה מקצועית בלבד.

לא משותף. דניאל תייס ( צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ' )

תייס הגיע בקיץ בקול תרועה רמה, עם שכר של 2.2 מיליון דולר לעונה וציפייה להפוך לשחקן מרכזי בקו הקדמי. את ההחתמה קידמה מכבי בטיזר "Find your center" (מצאו את הסנטר שלכם). בינתיים, נראה שגם במועדון עדיין מחפשים את הסנטר שציפו לקבל: בשבע הופעות ביורוליג הוא העמיד ממוצעים של 7.4 נקודות ו־3.4 ריבאונדים ב־18 דקות למשחק, והתקשה לספק את הנוכחות ואת ההשפעה שלשמן הוחתם.

חוסר שביעות הרצון מיכולתו אינו חדש. תייס עדיין לא השתלב כפי שקיוו במכבי, וגם בצד ההגנתי לא הצליח לספק מענה לבעיות של הקבוצה. עם זאת, כפי שפורסם לאחר ההפסד לפריז, לצד הביקורת עליו, גם בתוך המועדון התקשו להבין את ההחלטה לוותר עליו לחלוטין במשחק השני של שבוע כפול, דווקא כשהעומס הצטבר והשחקנים נזקקו לרגליים נוספות ברוטציה. כעת, ההחלטה להשאירו גם מחוץ לדרבי מוסיפה סימן שאלה בנוגע למקומו בתוכניות של קטש.

איפה הסנטר?

It's time to find your center ✨ @EuroLeague https://t.co/beuH7YSAsM — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) August 5, 2026

זו גם אינה הפעם הראשונה שבה המאמן מוותר על השחקן בעל השכר הגבוה ביותר שלו במשחק משמעותי מול הפועל ת״א. בעונה שעברה לוני ווקר לא נרשם למשחק הראשון בסדרת הגמר, ובמכבי הסבירו אז כי מדובר בהחלטה מקצועית: בעקבות פציעתו של תמיר בלאט הועדף ג׳ימי קלארק. עם זאת, הנסיבות אז היו שונות וכללו גם את סירובו של ווקר לשחק במשחק הראשון בחצי הגמר מול הפועל חולון, על רקע המצב הביטחוני.