הפועל חולון הודיעה היום (ראשון) על סיום דרכו של המאמן פרדראג קרוניץ', בעקבות פתיחת העונה החלשה ומאזן של ניצחון אחד וארבעה הפסדים בליגה. ההחלטה התקבלה לאחר פגישה בין המאמן להנהלת המועדון, שציין כי בקרוב ימונה מחליף.

קרוניץ' הגיע לחולון בינואר 2026 והוביל אותה לחצי גמר הפלייאוף בעונה שעברה. בהמשך הוארך חוזהו לשתי עונות נוספות, אולם ההצלחה לא נמשכה בפתיחת העונה הנוכחית. ביום שישי הפסידו הסגולים 110:101 להפועל גליל עליון, תוצאה שהחריפה את מצבה של הקבוצה.

קרוניץ' ( צילום: FIBA PHOTOS )

בהודעת הפרידה הדגישו בחולון את ההערכה למאמן: "הייתה לנו הזכות להכיר אדם משכמו ומעלה, ג'נטלמן אמיתי שגילה לויאליות גדולה כלפי המועדון. לא נשכח שגם בתקופה קשה ומאתגרת בזמן המלחמה עם איראן בחר להישאר בארץ ולהמשיך בשגרת האימונים".