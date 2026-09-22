האדומים מעוניינים לחזק את הקו האחורי בעקבות הפציעה של ג'ראד הארפר, שצפוי להיעדר במשך כארבעה חודשים. לאחרונה עלתה האפשרות להתחזק בגארד בן ה-36, שמחזיק בחוזה בקבוצה מארץ המגף, איתה הוא נמצא בנתק עוד מהעונה שעברה.

האדומים מעוניינים לחזק את הקו האחורי בעקבות הפציעה של ג'ראד הארפר, שצפוי להיעדר במשך כארבעה חודשים. לאחרונה עלתה האפשרות להתחזק בגארד בן ה-36, שמחזיק בחוזה בקבוצה מארץ המגף, איתה הוא נמצא בנתק עוד מהעונה שעברה.

האדומים מעוניינים לחזק את הקו האחורי בעקבות הפציעה של ג'ראד הארפר, שצפוי להיעדר במשך כארבעה חודשים. לאחרונה עלתה האפשרות להתחזק בגארד בן ה-36, שמחזיק בחוזה בקבוצה מארץ המגף, איתה הוא נמצא בנתק עוד מהעונה שעברה.