הפועל ירושלים מעוניינת באקס מכבי ת"א, לורנזו בראון, ונמצאת במגעים עם קבוצתו אולימפיה מילאנו בניסיון להנחית אותו בבירה במסגרת עסקת השאלה.
האדומים מעוניינים לחזק את הקו האחורי בעקבות הפציעה של ג'ראד הארפר, שצפוי להיעדר במשך כארבעה חודשים. לאחרונה עלתה האפשרות להתחזק בגארד בן ה-36, שמחזיק בחוזה בקבוצה מארץ המגף, איתה הוא נמצא בנתק עוד מהעונה שעברה.
בראון, שלבש את מדי מכבי ת"א במשך שנתיים, זכה עם הצהובים בשתי אליפויות. בקיץ 2024 עבר לפנאתינייקוס בחוזה לשלוש שנים בשווי 5.4 מיליון אירו, אך אחרי עונה מאכזבת מבחינתו נפרד מהמועדון כבר ב-2025, כשקיבל פיצוי של 700 אלף אירו. ביולי 2025 חתם באולימפיה מילאנו על חוזה רב-שנתי, אך, כאמור, הוא הציג עונה מאכזבת במהלכה רשם 12 הופעות בלבד ביורוליג.