נבחרת ישראל בכדורסל המריאה היום (שישי) לגיאורגיה, שם תערוך ביום ראשון (19.30) משחק אימון נגד הנבחרת המקומית לפני שתמשיך ללטביה, לשני משחקי חלון אוגוסט במוקדמות אליפות העולם. המשחקים מול פולין (בית) ולטביה (חוץ) יקבעו אם הנבחרת תמשיך להילחם על הכרטיסים למונדובאסקט בקטאר בקיץ הבא או שהמשחקים בחלונות נובמבר ופברואר יהיו לפרוטוקול בלבד.

הנבחרת סוחבת איתה מאזן של ארבעה הפסדים לצד שני ניצחונות, ומה שזכור בעיקר הוא החלון הקודם, בתחילת יולי, ממנו נעדרו לא מעט שחקנים בכירים. המאמן אריאל בית הלחמי היה צריך להתאמץ כדי למצוא סגל רחב לאימונים, וגם הסגל הסופי, שכלל בין היתר את ים מדר ותומר גינת, לא הספיק מול גרמניה וקרואטיה. גם הפעם דני אבדיה ובן שרף לא הגיעו, משום שלא שוחררו על ידי הקבוצות שלהם ב־NBA, אך נבחרות רבות אחרות כן יקבלו גם לחלון הזה את השחקנים שלהם מהליגה הטובה בעולם.

גלריה עוד חלון לפנינו. שחקני נבחרת ישראל ( צילום: שאול גולן )

מדר: "תמיד שמחים להיות פה"

מדר, שיחליף את גינת הפצוע בתפקיד הקפטן, לא מוכן לשמוע על יחסי הכוחות מראש. "כל עוד יש לנו סיכוי אנחנו באים להילחם, לעשות הכל בשביל הנבחרת גם כשההפסדים נגררים לשלב השני", הוא אומר. "הנבחרת היא מה שחשוב, והרבה שחקנים שלא הגיעו לחלון יולי מגיעים עכשיו. כולם מבינים את המשמעות של זה. אנחנו מאוד נהנים ותמיד שמחים להיות פה. נעשה הכל לייצג את המדינה כמו שצריך. גם כשהסיכויים לעלות לאליפות העולם לא לטובתנו, אנחנו יודעים שאנחנו מייצגים את ישראל. אחרי כל מה שקורה לנו, אנחנו רוצים לשמח את אזרחי המדינה".

מדר יגיע לחלון הזה במצב שונה לגמרי מהקודם. אז הוא אף עזב את הנבחרת בין שני המשחקים ליממה והגיע ארצה על מנת לנהל מו"מ עם מכבי ת"א. כעת, כשמדר יודע היכן ישחק בעונה הקרובה, הוא נראה רגוע יותר ומחויך הן באימונים והן בערב הגאלה של הנבחרת שהתקיים ביום רביעי.

מגיע לחלון הזה במצב שונה לגמרי מהקודם. מדר ( צילום: שאול גולן )

לסגל חזרו בין היתר תמיר בלאט, איתי שגב ורומן סורקין, שחווה עונה ארוכה מאוד עם הצהובים, לא הגיע לחלון הקודם בגלל פציעה שסחב מסדרת גמר הפלייאוף. כעת מקווה הסנטר שהחבירה מחדש לחבריו תשאיר את הנבחרת בחיים לפחות לעוד חלון.

"הייתה אווירה לא טובה בחלון הקודם, ואנחנו רוצים להחזיר את המורל והשמחה. החלון הקודם ביאס הרבה אנשים", מודה סורקין. "היה כיף גדול לפגוש את כל חברי הנבחרת שוב. אני בקשר יומיומי עם רוב השחקנים פה אנחנו חברים טובים מאוד. עכשיו כולם הגיעו בחיוך. כל עוד יש סיכוי נעשה הכל כדי לעבור את החלון הזה עם שני ניצחונות".

איתן בורג ואילי דולינסקי ( צילום: שאול גולן )