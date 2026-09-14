הפועל ת"א הודיעה היום (שני) על אימוץ מדיניות חדשה, שלפיה המועדון לא יגיש תביעות נגד אוהדיו. בהתאם להנחיית היו"ר סתיו שחם, מכתבי התראה או הליכים משפטיים שהוגשו מטעם המועדון נגד אוהדים יבוטלו.
במועדון הדגישו כי ההחלטה מתייחסת אך ורק להליכים ולמכתבי התראה שהוגשו מטעמו. תביעות פרטיות שהגיש הבעלים עופר ינאי נגד אוהדים, ככל שהוגשו, אינן חלק מהמהלך ואינן קשורות להודעה הנוכחית.
ההחלטה מגיעה לאחר חודשים של מתיחות ומשבר אמון בין הנהלת הפועל ת"א לבין חלקים מקהל האוהדים. במועדון הסבירו כי המטרה היא לפתור מחלוקות באמצעות שיח והידברות, ולפגוש את האוהדים ביציעים ולא בבתי המשפט. עוד הובהר כי בהליכים המשפטיים המתנהלים כיום המועדון הוא צד נתבע ולא צד תובע.
שחם מסר: "אנחנו פותחים דף חדש. גם כשיש מחלוקות, הדרך שלנו צריכה להיות שיח, הידברות והבנה שאנחנו כולנו חלק מאותה קהילה. המקום של אוהדי הפועל הוא איתנו, ביציע, ולא מול המועדון בבית המשפט. ברוח חודש הסליחות, הגיע הזמן להשאיר את הדברים האלה מאחור ולהתקדם יחד".