הפועל ת"א הודיעה היום (שני) על אימוץ מדיניות חדשה, שלפיה המועדון לא יגיש תביעות נגד אוהדיו. בהתאם להנחיית היו"ר סתיו שחם, מכתבי התראה או הליכים משפטיים שהוגשו מטעם המועדון נגד אוהדים יבוטלו.

הפועל ת"א הודיעה היום (שני) על אימוץ מדיניות חדשה, שלפיה המועדון לא יגיש תביעות נגד אוהדיו. בהתאם להנחיית היו"ר סתיו שחם, מכתבי התראה או הליכים משפטיים שהוגשו מטעם המועדון נגד אוהדים יבוטלו.

הפועל ת"א הודיעה היום (שני) על אימוץ מדיניות חדשה, שלפיה המועדון לא יגיש תביעות נגד אוהדיו. בהתאם להנחיית היו"ר סתיו שחם, מכתבי התראה או הליכים משפטיים שהוגשו מטעם המועדון נגד אוהדים יבוטלו.

במועדון הדגישו כי ההחלטה מתייחסת אך ורק להליכים ולמכתבי התראה שהוגשו מטעמו. תביעות פרטיות שהגיש הבעלים עופר ינאי נגד אוהדים, ככל שהוגשו, אינן חלק מהמהלך ואינן קשורות להודעה הנוכחית.

במועדון הדגישו כי ההחלטה מתייחסת אך ורק להליכים ולמכתבי התראה שהוגשו מטעמו. תביעות פרטיות שהגיש הבעלים עופר ינאי נגד אוהדים, ככל שהוגשו, אינן חלק מהמהלך ואינן קשורות להודעה הנוכחית.

במועדון הדגישו כי ההחלטה מתייחסת אך ורק להליכים ולמכתבי התראה שהוגשו מטעמו. תביעות פרטיות שהגיש הבעלים עופר ינאי נגד אוהדים, ככל שהוגשו, אינן חלק מהמהלך ואינן קשורות להודעה הנוכחית.