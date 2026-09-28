הפועל תל אביב תגיע מחר (שלישי, 21:00) לבלגרד במטרה לתקן את הרושם מהפתיחה המאכזבת של עונת היורוליג. אחרי שנכנעה 86:84 לבאיירן מינכן במחזור הראשון, מחכה לה מפגש חוץ עם הכוכב האדום, שגם היא מכוונת למקום בפלייאוף.

עבור וסיליה מיציץ', הביקור באולם בבלגרד מעורר תחושות מוכרות. "זה תמיד טוב לשחק כאן כי אני מרגיש בבית, זו תמיד הרגשה נהדרת להיות באולם הזה", אמר הגארד הסרבי, אך הדגיש כי כדי לצאת עם ניצחון, הפועל תצטרך לצמצם את התנודות ביכולתה.

ואסיליה מיציץ' ( צילום: הפועל IBI ת"א )





"היו לנו רגעים טובים במשחק הקודם, הרבה עליות ומורדות במהלך הרבע השני והשלישי, אבל ברמה הזו אי אפשר להרשות לעצמך כל כך הרבה דקות ריקות, אז מחר חייבים 40 דקות של פוקוס", הסביר מיציץ'. על ההיערכות ליריבה הוסיף: "אני חושב שאנחנו מוכנים היטב. צפינו בהרבה משחקים של הכוכב האדום, ובתקווה נגיב בצורה טובה".

המאמן דימיטריס איטודיס סיפר: "ההכנות מתקדמות טוב. צפינו בווידאו, עשינו ניתוח של שני המשחקים עד כה. אנחנו יודעים שזה יהיה משחק תובעני. אנחנו משחקים נגד קבוצה שחיזקה את הסגל שלה, יש להם פחות או יותר את אותה המטרה כמונו וכמו קבוצות רבות אחרות – שזה מקום בפלייאוף".