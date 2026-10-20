בהפועל תל אביב שוקלים להשאיל את מקס היידגר לקבוצה באירופה, במטרה לפנות מקום בסגל לתמיר בלאט, שצפוי לחזור לפעילות כבר בשבוע הבא. ל-ynet נודע כי במועדון מבינים כי העומס בקו האחורי עלול להקשות על שילובו של בלאט ברוטציה של דימיטריס איטודיס, ולכן בוחנים אפשרות לבצע שינויים נוספים בסגל, לאחר שהיום (שלישי) כבר שוחרר יפתח זיו.

בלאט הצטרף לראשונה לנסיעה של הפועל תל אביב למשחק יורוליג בסופיה, שם יארחו האדומים מחר (רביעי, 19:00) את וירטוס בולוניה. הרכז, שעדיין מתאושש מפציעה, כבר חזר לאימונים, אך לא צפוי להיכלל בסגל למשחק. עם זאת, במועדון מעריכים כי יוכל לחזור לפעילות במהלך השבוע הבא.

תמיר בלאט ( צילום: עוז מועלם )

כפי שפורסם ב-ynet, מאחורי חזרתו של בלאט לאימונים עמדה התערבותו האישית של הבעלים עופר ינאי, ששוחח עם הרכז ועם איטודיס. במהלך השיחה הבהיר בלאט כי הוא מעוניין לצאת בהשאלה לקבוצה באירופה, כפי שהובטח לו כשחתם על חוזהו בקיץ. הרכז חשש כי בשל ריבוי השחקנים בעמדתו לא יוכל לקבל מספיק דקות משחק, בעיקר ביורוליג, ולכן העדיף למצוא קבוצה שבה יוכל לקבל תפקיד משמעותי יותר.

אלא שינאי התעקש לראות את בלאט בסגל של הפועל תל אביב, ואף הבהיר לאיטודיס בשיחה נפרדת כי מדובר בנושא שחשוב לו. המאמן, שבלאט לא נכלל בתוכניותיו המקצועיות בתחילת העונה, התרצה והסכים לשלבו. כעת במועדון מבינים כי כדי שהמהלך לא יסתכם בחזרה לאימונים בלבד, יהיה צורך לפנות לרכז מקום גם ברוטציה.

אחד השמות שעולים בהקשר הזה הוא היידגר, ששותף בשני משחקי הליגה הראשונים אך קיבל דקות מועטות. בניצחון על הפועל באר שבע קלע 10 נקודות ב-14 דקות, בעוד שבמשחק האחרון מול מכבי אשדוד שותף לחמש דקות בלבד ולא קלע. בסך הכל הוא עומד על ממוצע של חמש נקודות ב־9.5 דקות למשחק בליגה.