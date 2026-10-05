המאבק על הבעלות במכבי ת"א בכדורסל מסרב להירגע. חברת וי אר קפיטל גרופ, בעלת מניות במועדון שבראשה עומד ריצ'רד דיץ, הגישה אתמול (ראשון) בקשה דחופה נוספת לסעדים ארעיים וזמניים לבית המשפט המחוזי בתל אביב. במוקד: דרישה לעצור מהלכים שמקדמים משפחת רקנאטי ושמעון מזרחי, שלטענת דיץ נועדו לשנות את מבנה ההחזקות ואת מאזן הכוחות במועדון עוד לפני שהמחלוקות יתבררו בבוררות.

הבקשה נוגעת לכ-9% ממניות מכבי ת"א, שהחברה שבשליטת בן אשכנזי הציעה ב-2 בספטמבר למכור לג'ייסון לוין, באמצעות חברה אמריקאית, תמורת 18 מיליון דולר. יומיים לאחר מכן הודיעה החברה בראשות דיץ כי היא מממשת את זכות הסירוב הראשונה ביחס למלוא המניות המוצעות — ומבקשת לרכוש אותן במקום לוין, באותם תנאים.

גלריה דיץ ומזרחי ( צילום: יאיר שגיא ומכבי ת"א )

אלא שביום רביעי האחרון הודיעו גם החברות שבשליטת רקנאטי ומזרחי כי הן מבקשות לרכוש מאותן מניות, וכן לרכוש את החלק שייוותר אם בעלי מניות אחרים לא יממשו את מלוא זכויותיהם. לטענת דיץ, המהלך יצמצם את היקף המניות שהחברה בראשותו תוכל לרכוש מכוח זכות הסירוב שעל מימושה כבר הודיעה.

דיץ מצביע בבקשתו על שינוי התפקידים של שותפיו: לאחר שקידמו מכירת מניות ללוין והכנסתו למועדון, הם מבקשים כעת להפוך בעצמם לרוכשים של מניות שהוצעו לו. עוד נטען כי החברה שבשליטת רקנאטי ביקשה למכור ללוין מניות לפי שווי מועדון של כ-172 מיליון דולר, וכעת היא מבקשת לרכוש מניות בעסקה המשקפת שווי של כ-200 מיליון דולר. לשיטת דיץ, הפער וסמיכות הזמנים מחזקים את טענתו שמדובר בחלקים של מהלך אחד לשינוי מפת הבעלות וליצירת עובדות מוגמרות לפני תחילת הבוררות.

ג'ייסון לוין ( צילום: AP Photo/Lance Murphey )

ברקע עומדת החלטת בית המשפט מ-6 בספטמבר בבקשתו הקודמת של דיץ. בהחלטה נקבע כי המהלכים התאגידיים שבמחלוקת נושאים בינתיים "כוכבית המסייגת את תוקפם", עד לבירורם בבוררות. תוקף העסקאות עצמן לא הוכרע, ובית המשפט הורה לצדדים לקדם את ההליך בהקדם. לצד זאת, נותרה לדיץ האפשרות לבקש סעד נוסף אם יינקטו צעדים אופרטיביים על בסיס אותם מהלכים.

הבורר עדיין לא מונה. לפי הבקשה, הצדדים הגיעו להסכמה עקרונית על זהותו, אך רקנאטי ומזרחי התנו את הפנייה אליו בצירוף החברה של לוין לבוררות. דיץ מתנגד לכך, שכן עצם מעמדה וזכויותיה במועדון מצויים במחלוקת. בקשה שהגיש ב-15 בספטמבר לקידום מינוי הבורר ללא התנאי הזה עדיין תלויה ועומדת.