הפועל ת"א סגרה סופית את הסגל שלה לקראת עונת 2026/27, כשהחתימה שחקן חדש-ישן. מדובר בברונו קאבוקלו, ששיחק עונה וחצי במדים האדומים, ועזב במהלך העונה שעברה לדובאי. הערב (חמישי) הוא חזר לקדנציה נוספת בקבוצה של דימיטריס איטודיס, וחתם בשורותיה לשנתיים.
קאבוקלו הצטרף להפועל ת"א בקיץ 2024 לאחר שעבר מפרטיזן בלגרד. במהלך עונתו הראשונה במועדון רשם ממוצעים של 10.6 נקודות למשחק, 4.8 ריבאונדים ו-0.5 אסיסטים, והיה חלק משמעותי מהרוטציה של הקבוצה, שזכתה ביורוקאפ והשיגה לראשונה בתולדותיה את הכרטיס ליורוליג.
הסנטר הברזילאי נעדר מפתיחת העונה שעברה בעקבות פציעה בגבו, ולאחר מכן לא מצא את מקומו ברוטציה של איטודיס. בסופו של דבר, כאמור, הוא עבר לדובאי, במדיה שיחק 11 משחקים ביורוליג, והעמיד ממוצעים של 6.3 נקודות לצד 3.4 ריבאונדים למשחק.
קאבוקלו נבחר ב-2014 בדראפט במקום ה-20 על-ידי טורונטו ראפטורס, בה שיחק במשך שלוש וחצי עונות ושותף ב-25 משחקים בלבד. לאורך התקופה שיחק במקביל גם בקבוצת הבת בליגת הפיתוח, בה העמיד ממוצעים של 13.1 נקודות ו-6.1 ריבאונדים.
ב-2018 הצטרף לממפיס גריזליס בה שותף ב-34 משחקים בהם רשם 8.3 נקודות בממוצע למשחק לצד 4.6 ריבאונדים. את הקריירה האירופית שלו הוא התחיל באולם הגרמנית, איתה שיחק ביורוקאפ והעמיד ממוצעים של 17.4 נקודות ו-7.8 ריבאונדים. לאחר העונה הזאת עבר לפרטיזן בלגרד, שבה העמיד ממוצעים של 9.4 נקודות ו-4 ריבאונדים ב-27 משחקי יורוליג. קאבוקלו נמנה גם על סגל נבחרת ברזיל, ובטורניר האולימפי האחרון הוא קלע 17.2 נקודות בממוצע למשחק בארבע הופעות, כולל 33 נגד יפן ו-30 נגד ארה"ב ברבע הגמר.