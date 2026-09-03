הפועל ת"א סגרה סופית את הסגל שלה לקראת עונת 2026/27, כשהחתימה שחקן חדש-ישן. מדובר בברונו קאבוקלו, ששיחק עונה וחצי במדים האדומים, ועזב במהלך העונה שעברה לדובאי. הערב (חמישי) הוא חזר לקדנציה נוספת בקבוצה של דימיטריס איטודיס, וחתם בשורותיה לשנתיים.

הפועל ת"א סגרה סופית את הסגל שלה לקראת עונת 2026/27, כשהחתימה שחקן חדש-ישן. מדובר בברונו קאבוקלו, ששיחק עונה וחצי במדים האדומים, ועזב במהלך העונה שעברה לדובאי. הערב (חמישי) הוא חזר לקדנציה נוספת בקבוצה של דימיטריס איטודיס, וחתם בשורותיה לשנתיים.

הפועל ת"א סגרה סופית את הסגל שלה לקראת עונת 2026/27, כשהחתימה שחקן חדש-ישן. מדובר בברונו קאבוקלו, ששיחק עונה וחצי במדים האדומים, ועזב במהלך העונה שעברה לדובאי. הערב (חמישי) הוא חזר לקדנציה נוספת בקבוצה של דימיטריס איטודיס, וחתם בשורותיה לשנתיים.

הסנטר הברזילאי נעדר מפתיחת העונה שעברה בעקבות פציעה בגבו, ולאחר מכן לא מצא את מקומו ברוטציה של איטודיס. בסופו של דבר, כאמור, הוא עבר לדובאי, במדיה שיחק 11 משחקים ביורוליג, והעמיד ממוצעים של 6.3 נקודות לצד 3.4 ריבאונדים למשחק.

הסנטר הברזילאי נעדר מפתיחת העונה שעברה בעקבות פציעה בגבו, ולאחר מכן לא מצא את מקומו ברוטציה של איטודיס. בסופו של דבר, כאמור, הוא עבר לדובאי, במדיה שיחק 11 משחקים ביורוליג, והעמיד ממוצעים של 6.3 נקודות לצד 3.4 ריבאונדים למשחק.

הסנטר הברזילאי נעדר מפתיחת העונה שעברה בעקבות פציעה בגבו, ולאחר מכן לא מצא את מקומו ברוטציה של איטודיס. בסופו של דבר, כאמור, הוא עבר לדובאי, במדיה שיחק 11 משחקים ביורוליג, והעמיד ממוצעים של 6.3 נקודות לצד 3.4 ריבאונדים למשחק.