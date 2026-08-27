האם נבחרת ישראל תארח את חלון נובמבר בת"א? באיגוד הכדורסל מבקשים מפיב"א להחזיר את משחקי הנבחרת לישראל, כשאתמול (רביעי) נעשה צעד משמעותי בנושא עם פנייה רשמית.

יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, כתב לנשיא פיב"א אירופה, חורחה גרבאחוסה, בבקשה לאשר את אירוח משחקי נבחרת ישראל בבית במסגרת חלון נובמבר הקרוב.

המשחקים יחזרו לארץ? נבחרת ישראל בכדורסל ( צילום: אתר פיב"א )

במכתב אישי ששיגר לגרבאחוסה, הדגיש פרישמן את היציבות והרגיעה באזור בתקופה הזו, וטען כי הגיעה השעה שהקהל הישראלי יזכה לתמוך בנבחרת הלאומית על אדמת הבית- בדיוק כמו יתר הנבחרות ביבשת.

פרישמן אף הציע לארח את ראשי פיב"א בישראל כדי שיוכלו להתרשם מהחיים בארץ והשגרה שמתקיימת. הוא ואנשי האיגוד יהיו זמינים לאורחים בכל הנוגע לאירוח העתידי ויענו על השאלות שיוצגו.

תגובתו של גרבאחוסה לא איחרה לבוא. נשיא פיב"א הבהיר בתשובתו כי הסמכות לקבלת ההחלטה בנוגע למשחקי מוקדמות גביע העולם נתונה בידי הנהלת פיב"א (ExCo). גרבאחוסה התחייב להעלות את בקשתו של פרישמן לסדר היום בישיבת ההנהלה הקרובה, שצפויה להתקיים כבר בשבוע הבא, ולעדכן בהתפתחויות מיד לאחר מכן.