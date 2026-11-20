להפועל ת"א הייתה הזדמנות לסיים את השבוע הכפול ביורוליג עם שני ניצחונות חוץ ולהתחיל לצאת מהתקופה הלא טובה שלה, אבל היא שוב הסתבכה ברגעי ההכרעה. אחרי הניצחון על באסקוניה, האדומים הפסידו אתמול (חמישי) 97:96 לפריז, בפעם הרביעית בחמשת משחקיהם האחרונים במפעל, וירדו למאזן של שבעה ניצחונות ושישה הפסדים ולמקום העשירי בטבלה.

הסיום רק העמיק את התסכול. הפועל חזרה מפיגור 94:90 עם שש נקודות רצופות ועלתה ליתרון שתיים, אבל שלשה קשה של נדיר חיפי הפכה את התוצאה. לאדומים נותרו 16.8 שניות לתקן, אלא שאנטוניו בלייקני איבד את הכדור.

דווקא בלייקני היה זה שהחזיק אותה במשחק. אחרי שמונה נקודות מול באסקוניה, הוא סיים הפעם עם 28, כולל ארבע שלשות בשבעה ניסיונות. כבר במחצית הראשונה קלע 15 נקודות ולקח אחריות בזמן ששחקנים מרכזיים אחרים התקשו. האיבוד האחרון היה יקר במיוחד, אבל הבעיה של הפועל הייתה רחבה יותר מהטעות שלו.

גלריה איטודיס ( צילום: הפועל "IBI" תל אביב )

איש ווינרייט קלע את כל 11 הנקודות שלו במחצית הראשונה, בעוד אלייז'ה בראיינט הסתפק בשתיים לפני ההפסקה והוסיף 14 אחריה. ואסיליה מיצ'יץ' סיים עם שש נקודות ב-2 מ-10 מהשדה, לצד שישה אסיסטים, ואמיר קופי וזאק לידיי תרמו חמש נקודות כל אחד. להפועל יש מספיק אפשרויות בסגל, אבל היא מתקשה לקבל משחקניה תרומה יציבה לאורך זמן. פעם שחקן אחד מתעלה ופעם אחר, ובינתיים דימיטריס איטודיס לא מצליח לחבר את היכולת האישית למשחק קבוצתי שאפשר לסמוך עליו.

וויינרייט ( צילום: הפועל "IBI" תל אביב )

מיצ'יץ' הוא דוגמה בולטת לחוסר היציבות הזה. גם כשהוא מצליח לייצר לאחרים, הפועל צריכה ממנו יותר דיוק ויותר השפעה התקפית, במיוחד במשחקים כאלה. מול פריז הוא החטיא שש משבע הזריקות שלו לשלוש. קופי, שקלע ארבע נקודות מול ברצלונה ולא קלע מול באסקוניה, שוב הסתפק בתרומה התקפית מוגבלת.

אל הבעיות לא הסתכמו בהתקפה. יתרון תשע ברבע הראשון הפך לפיגור שמונה בשני, וברבע השלישי הפועל ספגה 32 נקודות. פריז סיימה עם 15 שלשות ב-46.9 אחוזים ולקחה 13 ריבאונדים בהתקפה, לעומת חמישה של האדומים. גם התרומה של הסנטרים בריבאונד הייתה מוגבלת: דן אוטורו וטאי אודיאסי סיימו עם חמישה כדורים חוזרים יחד.

חוסר יציביות. מיציץ' ( צילום: הפועל "IBI" תל אביב )

הפועל מסרה 24 אסיסטים וקלעה באחוזים טובים לשתיים, כך שהיו לה מספיק דברים שעבדו בהתקפה. אלא שכל עוד היא מאפשרת ליריבה לקלוע בכמות כזאת ולקבל הזדמנויות נוספות מריבאונד ההתקפה, היא משאירה לעצמה מעט מאוד מקום לטעויות בסיום.