במכבי ת"א רוצים מאוד לעצור את הסחף השלילי. הצהובים, שכבר סופרים שלושה הפסדים רצופים - ביניהם אחד בזירה המקומית נגד מכבי ראשל"צ והתבוסה אמש נגד הכוכב האדום בלגרד - רוצים לחזור מחר (חמישי, 21:05) למסלול הניצחונות במשחק הבית נגד פריז.
פריז, שמחזיקה במאזן דומה לזה של מכבי ת"א ביורוליג (6:2), ניצחה במחזור האחרון בחוץ 93:99 את דובאי ולמעשה קטעה רצף של ארבעה הפסדים במפעל.
"לא רק שאנחנו ברצף של הפסדים", אמר המאמן עודד קטש לקראת המשחק. "היה גם יום התאוששות קשה מנטלית. אכזבנו מאוד את עצמנו. זה היה לא נעים, ובדרך שזה נעשה. ומחר אנחנו הולכים לפגוש קבוצה מאוד מאוד אינטנסיבית. אנחנו נהיה חייבים למצוא את האנרגיות שלנו, וזו דרך עבורנו להגיב למשחקים האחרונים".
על הצפוי במפגש אמר: "לא יודע אם זה יהיה עוד צל"ש או טר"ש, טוב שיש משחק תוך יומיים, שיאפשר להחזיר קצת מהכבוד. בלי קשר לאם כדור נכנס או לא, פשוט להראות לחימה ולהראות שפת גוף טובה. זה מה שאנחנו צריכים. צריך להישאר רגועים. יהיו את הדקות שהם יקלעו שתיים-שלוש שלשות, או שתי זריקות קשות, להישאר מאוד מרוכזים ובעיקר חיוביים".
וייל ריימן הוסיף לאחר האימון המסכם: "אני חושב שאנחנו פשוט צריכים לא לשכוח את מה שהיה, ולהמשיך הלאה למשחק הבא. זה מה שכל כך טוב ביורוליג, יש כל כך הרבה משחקים בפרק זמן קצר. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לפיזיות של היריבה ולהבין שזה הולך להיות משחק מאוד מהיר. כרגע אנחנו פשוט צריכים להישאר ביחד. אנחנו בהחלט מסוגלים לנצח מחר. אנחנו רק צריכים להיות מאוחדים ומוכנים להילחם. מה שחשוב זה שכולנו נשחק חזק ונשחק ביחד. אנחנו צריכים להבין שכולנו באמת רוצים לנצח. אנחנו פשוט צריכים למצוא את הדרך לעשות את זה".