"לא רק שאנחנו ברצף של הפסדים", אמר המאמן עודד קטש לקראת המשחק. "היה גם יום התאוששות קשה מנטלית. אכזבנו מאוד את עצמנו. זה היה לא נעים, ובדרך שזה נעשה. ומחר אנחנו הולכים לפגוש קבוצה מאוד מאוד אינטנסיבית. אנחנו נהיה חייבים למצוא את האנרגיות שלנו, וזו דרך עבורנו להגיב למשחקים האחרונים".

"לא רק שאנחנו ברצף של הפסדים", אמר המאמן עודד קטש לקראת המשחק. "היה גם יום התאוששות קשה מנטלית. אכזבנו מאוד את עצמנו. זה היה לא נעים, ובדרך שזה נעשה. ומחר אנחנו הולכים לפגוש קבוצה מאוד מאוד אינטנסיבית. אנחנו נהיה חייבים למצוא את האנרגיות שלנו, וזו דרך עבורנו להגיב למשחקים האחרונים".

"לא רק שאנחנו ברצף של הפסדים", אמר המאמן עודד קטש לקראת המשחק. "היה גם יום התאוששות קשה מנטלית. אכזבנו מאוד את עצמנו. זה היה לא נעים, ובדרך שזה נעשה. ומחר אנחנו הולכים לפגוש קבוצה מאוד מאוד אינטנסיבית. אנחנו נהיה חייבים למצוא את האנרגיות שלנו, וזו דרך עבורנו להגיב למשחקים האחרונים".

על הצפוי במפגש אמר: "לא יודע אם זה יהיה עוד צל"ש או טר"ש, טוב שיש משחק תוך יומיים, שיאפשר להחזיר קצת מהכבוד. בלי קשר לאם כדור נכנס או לא, פשוט להראות לחימה ולהראות שפת גוף טובה. זה מה שאנחנו צריכים. צריך להישאר רגועים. יהיו את הדקות שהם יקלעו שתיים-שלוש שלשות, או שתי זריקות קשות, להישאר מאוד מרוכזים ובעיקר חיוביים".

על הצפוי במפגש אמר: "לא יודע אם זה יהיה עוד צל"ש או טר"ש, טוב שיש משחק תוך יומיים, שיאפשר להחזיר קצת מהכבוד. בלי קשר לאם כדור נכנס או לא, פשוט להראות לחימה ולהראות שפת גוף טובה. זה מה שאנחנו צריכים. צריך להישאר רגועים. יהיו את הדקות שהם יקלעו שתיים-שלוש שלשות, או שתי זריקות קשות, להישאר מאוד מרוכזים ובעיקר חיוביים".

על הצפוי במפגש אמר: "לא יודע אם זה יהיה עוד צל"ש או טר"ש, טוב שיש משחק תוך יומיים, שיאפשר להחזיר קצת מהכבוד. בלי קשר לאם כדור נכנס או לא, פשוט להראות לחימה ולהראות שפת גוף טובה. זה מה שאנחנו צריכים. צריך להישאר רגועים. יהיו את הדקות שהם יקלעו שתיים-שלוש שלשות, או שתי זריקות קשות, להישאר מאוד מרוכזים ובעיקר חיוביים".