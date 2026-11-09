הפועל העמק הודיעה הבוקר (שני) על מינויו של גיא גודס למאמן הקבוצה. המאמן בן ה-55, שאימן בעבר בהפועל ירושלים והפועל חולון, מצטרף תחת חוזה עד סיום העונה. הוא יתפוס את מקומו של שרון אברהמי שפוטר בחודש שעבר לאחר מחזור אחד בלבד. גולן יבלונובסקי, אשר שימש מאמן זמני בארבעת המחזורים האחרונים, יחזור לשמש עוזר. הפועל העמק מדורגת במקום ה-13 עם מאזן 4:1.

גודס, שאימן את נבחרת ישראל ביורובאסקט 2022, זכה פעמיים עם הפועל ירושלים בגביע ווינר, היה שותף לזכייתה של מכבי ת"א ביורוליג כעוזרו של דייויד בלאט ב-2014 ובעונה שאחריה מונה למאמן הראשי והוביל את הקבוצה לזכייה בגביע המדינה.

ב-2022 הוביל גודס את הפועל חולון לאליפות המדינה ולפיינל פור ליגת האלופות. "אני שמח ונרגש להצטרף להפועל העמק ומודה להנהלת המועדון על האמון בי", אמר המאמן. "אני מאמין בסגל השחקנים הקיים וביכולות שלו להגיע לתוצאות טובות יותר. המטרה שלי, עם הניסיון שצברתי, היא לעזור לקבוצה למקסם את היכולות שלה, לממש את מלוא הפוטנציאל ולהביא לידי ביטוי את האיכויות שיש בה.

"אני מגיע עם הרבה מוטיבציה, אמונה ורצון לעבוד קשה יחד עם השחקנים, הצוות המקצועי והקהל, כדי להוביל את הקבוצה קדימה ולהגיע להישגים בהמשך העונה. בהצלחה לכולנו".