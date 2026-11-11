הפועל חולון קיוותה שהפרידה מפרדראג קרוניץ' תייצר אפקט מיידי ותעצור את הסחף, אבל המציאות בסמוקוב טפחה לה אתמול (שלישי) על הפנים. במשחק ה"בית" שלה בבולגריה, הסגולים נכנעו 90:85 לראסטה וכטה הגרמנית - קבוצה שעד אותו ערב לא רשמה ולו ניצחון אחד בשלב הבתים של ליגת האלופות של פיב"א. מאזנה של חולון עומד כעת על 2:2, והיא תצטרך לפחות עוד ניצחון אחד כדי להבטיח את מקומה בפלייאין.

אלא שההפסד הוא רק סימפטום לכאוס שמלווה את המועדון בימים האחרונים. לקבוצה כמעט שלא היה זמן לעכל את הפרידה מקרוניץ', וכבר ביום שני היא המריאה לבולגריה עם עוזר המאמן אופיר פרחי על הקווים. עבור ראשי חולון מדובר בדז'ה וו: רק בעונה שעברה מצא עצמו עוזר המאמן דאז, יואב שמיר, בסיטואציה דומה. עם זאת, בהנהלה לא מתכוונים להסתפק בפתרון הזמני ומאיצים את החיפושים אחר מאמן קבוע, כששמוליק ברנר מסתמן כעת כמועמד המוביל לתפקיד.

גלריה פרדראג קרוניץ' ( צילום: עידו ארז )

בסיום ההתמודדות התייחס פרחי להופעת הקבוצה: "התחלנו רע את המשחק, בצורה פאסיבית ובלי ביטחון. אני חושב שהשחקנים עשו עבודה מצוינת בחזרה למשחק צעד אחר צעד, עם קצב התקפי והגנתי טוב מאוד. ניסינו להיות אקטיביים למרות שקרביץ נפצע והיו לנו בעיות, אבל אני מעריץ את המאמץ של השחקנים. יש לנו הרבה משימות לפנינו ואני שמח על הדרך שבה שיחקנו".

בגזרת הניהול המקצועי, לעומת זאת, לא צפוי מינוי חדש בקרוב. מאחורי הקלעים מתבררות כעת הסיבות לעזיבתו של המנהל המקצועי דניאל רביץ. הוא התקשה להתמודד עם גל הביקורות החריף שהופנה כלפיו מצד האוהדים, ובנוסף לא רצה להיות האיש שמוציא לפועל את פיטוריו של קרוניץ'.

השפעת הקהל על קבלת ההחלטות במועדון מורגשת גם בגזרת השחקנים. סוארז התבקש לעזוב בעקבות התקרית עם האוהדים, צעד שמעלה תהיות לגבי משקלו של הלחץ מהיציעים. כשחולון סובלת ממכת פציעות ונותרו לה שני רישומים בלבד מתוך עשרה עד סוף העונה, עולה השאלה אם ההחלטה נועדה בעיקר להרגיע את הרוחות.

אוהדי הפועל חולון ( צילום: מוטי קמחי )

גם מתוך חדר ההלבשה נשמעים קולות שמעידים על המצוקה המקצועית. שחר עמיר לא הסתיר בסיום את הקשיים: "היה לנו משחק טוב בהינתן הסגל שלנו. אנחנו קצרים מאוד בגלל שאנחנו מתמודדים עם פציעות, ואני שמח על הדרך שבה נלחמנו, חזרנו למשחק ונשארנו בו עד הדקה האחרונה. אני מקווה שנתחבר יחדיו, שיבריאו שחקנים, שנשיג שחקנים חדשים ושננצח את המשחקים הבאים".

כעת מתחיל המרוץ נגד השעון. לחולון יש כמה ימים לנסות לעשות סדר בבלגן לפני שהליגה חוזרת, ואז מצפה לה מפגש טעון במיוחד מול הפועל העמק. במוקד תעמוד חזרתו להיכל הטוטו של גיא גודס, שעזב את הקבוצה בטונים צורמים בינואר 2025. מיד לאחר מכן מחכה לסגולים משחק חוץ קשה מול מכבי ת"א.