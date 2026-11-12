בעוד מספר חודשים תנעל נבחרת ישראל את קמפיין מוקדמות אליפות העולם, בסופו יסיים אריאל בית הלחמי את תפקידו כמאמן הנבחרת. היום (חמישי) הודיע איגוד הכדורסל כי מחליפו בתפקיד יהיה ננו גינזבורג, שחתם לשנתיים ויאמן לראשונה את נבחרת ישראל.

"אני שמח וגאה להתמנות למאמן נבחרת ישראל", אמר המאמן בן ה-63. "אימון הנבחרת היא פיסגת השאיפות שלי מאז שהתחלתי בקריירה כמאמן, וראיתי בפניה אליי כבוד גדול והזדמנות נהדרת להגשים חלום. אימון נבחרת לאומית זה דבר ייחודי שחוויתי כמאמן ישראלי בצ'כיה. למדים הלאומיים של הנבחרת יש משמעות אדירה. אני מאמין מאוד בכדורסלן הישראלי, וחושב שיש לנו דור מצוין שיכול להגיע להישגים יפים בשנים הקרובות".

"יש לנו דור מצוין שיכול להגיע להישגים". גינזבורג ( צילום: AP )

"אני מגיע לתפקיד עם מחויבות לדרך, צניעות ורצון גדול להצלחה", המשיך גינזבורג. "אני גם בטוח שנראה מחויבות של כולם למטרות המשותפות - איגוד הכדורסל, הצוות המקצועי, השחקנים והקבוצות. לנבחרת נותרו שני חלונות בקמפיין הנוכחי, שמסתיים בפברואר, תחת המאמן אריאל בית הלחמי שאותו אני מעריך מאוד ואנו בידידות רבת שנים. עם כניסתי לתפקיד ביולי 2027 אוכל להתייחס בפירוט ולענות על השאלות".

עמוס פרישמן, יו"ר איגוד הכדורסל: "אני מברך את ננו גינזבורג על מינויו למאמן נבחרת ישראל. ננו עבר בכל הרמות החל מאימון נוער ונבחרות ועד להישגים הרבים בזירה הבינלאומית עם נבחרת צ'כיה וכן בקבוצות אותן אימן. אני בטוח שהידע והניסיון המרשים שצבר, בייחוד בכדורסל הנבחרות, יתרמו לנבחרת שלנו. אני מודה לחברי הוועדה המקצועית שתמכו במינוי פה אחד. אני מבקש לומר שוב תודה לאריאל בית הלחמי שביקש לסיים את תפקידו בסוף קמפיין מוקדמות אליפות העולם".

רונן (ננו) גינזבורג אימן את נבחרת צ'כיה במשך עשור (מ-2013 עד 2023). ביורובאסקט 2015 הוביל את צ'כיה למקום השביעי, ב-2019 הצעיד לראשונה את הצ'כים לרבע גמר אליפות העולם ולמקום השישי. תחת הדרכתו, נבחרת צ'כיה העפילה לאולימפיאדת טוקיו ב-2021. באליפות אירופה 2022 ניצח את נבחרת ישראל במשחק שנעל את שלב הבתים וקבע כי ישראל לא תעפיל לשלב הבא.

ב-2006 הגיע לנימברוק הצ'כית כעוזר מאמן של מולי קצורין, איתו גם שיתף פעולה כעוזר מאמן נבחרת פולין. בעונת 2010/11 מונה למאמנה של נימבורק וקטף הצלחות כשזכה בדאבל שלוש שנים ברצף וב-5 אליפויות. בנוסף, הוביל את הקבוצה לגמר היורוקאפ ב-2010. ב-2015 חזר לקדנציה נוספת בקבוצה. בהמשך, אימן את פרומטיי האוקראינית אותה הצעיד לאליפות ולחצי גמר היורוקאפ ב-2023 ולרבע הגמר של המפעל ב-2024. בעונת 2024/25 אימן ביפן ולאחר מכן עבר לאנוויל מ-פולין.