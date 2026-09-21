האם מכבי ת"א תעבור לקיים את משחקי היורוליג שלה בקפריסין? באי השכן מדווחים כי הצהובים בודקים אפשרות לארח את משחקי הקבוצה באירופה, ואף אמרו כי "ישנה סבירות גבוהה שזה אכן יקרה".

בתקשורת הקפריסאית טוענים שהאלופה ומחזיקת הגביע הישראלית שלחה מכתב לנשיא המדינה, ובו הבהירה כי היא מעוניינת לקיים את משחקיה הביתיים בקפריסין, אחרי שקיימה בה שני משחקי הכנה נגד אולימפיאקוס ואריס סלוניקי. בדיווח נטען כי הבקשה של מכבי ת"א התקבלה והעניין סגור כמעט סופית.

אוהדי מכבי ת"א ( צילום: ליאור שרון )

מהמועדון נמסר כי "מכבי ת"א אינה מתייחסת לדיווחים השונים שמתפרסמים, ומבהירה כי תמשיך לעשות ככל יכולתה על מנת שמשחקי היורוליג ישובו לישראל בהקדם".

במכבי ת"א פרסמו לפני יומיים כי הגיעו להבנות עם מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו, על הגעתו לארץ בשבועיים הקרובים לישראל על מנת להתרשם מהמצב, זאת לאחר שיחות שקיימו עמו יו"ר המועדון, שמעון מזרחי, והמנהל המקצועי, קלאודיו קולדבלה.