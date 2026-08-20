מכבי ת"א מודל 2026/27 יוצאת לדרך: אלופת המדינה פתחה היום (חמישי) את אימוניה לעונה החדשה באימון ראשון במרכז הספורט העירוני בהדר יוסף, כאשר הסגל עדיין רחוק מלהיות מלא. לצד הזרים החדשים שכבר הגיעו לישראל, בהם בונזי קולסון, ג'ימי קלארק, ארמנדו בייקוט ו-וויל ריימן, יקבלו גם מספר שחקני נוער הזדמנות לקחת חלק באימון הפתיחה בשל הסגל החסר, ואליהם הצטרף שחקן הליגה הלאומית ברנדון אדוארדס.

שחקני הנבחרת - ים מדר ורומן סורקין ייעדרו, כמו גם הזרים שטרם הגיעו לישראל: דניאל תייס אשר שוהה עם נבחרת גרמניה, איפה לונדברג שנמנה על סגל נבחרת דנמרק - וג'יילן הורד שנמצא עם נבחרת צרפת. טי.ג'יי ליף וגור לביא ייעדרו בשל פציעות.

גלריה קטש, שמעון מזרחי ווהמנהל המקצועי קלאודיו קולדבלה ( צילום: עוז מועלם )

קולוסון ודיברתולומיאו פותחים עונה ( צילום: עוז מועלם )

הצהובים אמנם מגיעים לעונה החדשה כדאבליסטים בזירה המקומית, אולם אחרי עוד עונה אירופית מאכזבת אותה סיימה עם מאזן עגום (20:18). ברקע, יש לציין, נמשך הפלונטר המשפטי במאבק על בעלות המועדון, כשמצד אחד ניצבת משפחת רקנאטי ומנגד הספונסר אריק שטילמן.

"היה כיף בקיץ", אמר המאמן עודד קטש. "איך שהסתיימה העונה הייתי צריך התאוששות פיזית ולקראת סוף הקיץ התחלתי ליהנות יותר. בניית הסגל הושלמה ואנחנו מאוד מתרגשים, אמנם חסרים שבעה שחקנים משמעותיים אבל ננסה להוציא מהתקופה הקרובה את המקסימום".

חיזוק זמני מהלאומית. אדוארדס ( צילום: עוז מועלם )

על החזרה של בונזי קולסון: "מאוד גאים שהצלחנו להחזיר אותו אלינו, אין לי ספק שמקצועית הוא יתרום לנו המון".

על בניית הסגל בקיץ: "כמו בהרבה מקרים ברור לכולם שקודם אופי של שחקנים, מה שמיוחד שהצלחנו לשמר הרבה שחקנים ויצרנו המשכיות והצלחנו גם לעבות את הסגל בעוד יותר כישרון. האתגר הוא גדול".