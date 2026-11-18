אניס הגיע לראשונה להפועל ת"א בחודש מאי 2024, ושנה לאחר מכן חתם הקנדי על חוזה לשנתיים במדים האדומים, כשבתווך לבש את מדי ונציה רייר. עכשיו, לאחר השיקום מהפציעה, השחקן יחל בחזרה ההדרגתית שלו למגרשים.

אניס הגיע לראשונה להפועל ת"א בחודש מאי 2024, ושנה לאחר מכן חתם הקנדי על חוזה לשנתיים במדים האדומים, כשבתווך לבש את מדי ונציה רייר. עכשיו, לאחר השיקום מהפציעה, השחקן יחל בחזרה ההדרגתית שלו למגרשים.

אניס הגיע לראשונה להפועל ת"א בחודש מאי 2024, ושנה לאחר מכן חתם הקנדי על חוזה לשנתיים במדים האדומים, כשבתווך לבש את מדי ונציה רייר. עכשיו, לאחר השיקום מהפציעה, השחקן יחל בחזרה ההדרגתית שלו למגרשים.

מחר (21:45) תתארח הפועל ת"א אצל פריז באסקט בתקווה לחבר ניצחון שני ברציפות אחרי שהתאוששה אמש על חשבון באסקוניה החלשה. האדומים מגיעים למפגש עם מאזן 5:7 וכשהיא במקום העשירי. פריז מדורגת במקום ה-12 (6:6) והיא סופרת חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. אתמול, רשמה הקבוצה ניצחון 86:89 חוץ מרשים נגד ברצלונה.

מחר (21:45) תתארח הפועל ת"א אצל פריז באסקט בתקווה לחבר ניצחון שני ברציפות אחרי שהתאוששה אמש על חשבון באסקוניה החלשה. האדומים מגיעים למפגש עם מאזן 5:7 וכשהיא במקום העשירי. פריז מדורגת במקום ה-12 (6:6) והיא סופרת חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. אתמול, רשמה הקבוצה ניצחון 86:89 חוץ מרשים נגד ברצלונה.

מחר (21:45) תתארח הפועל ת"א אצל פריז באסקט בתקווה לחבר ניצחון שני ברציפות אחרי שהתאוששה אמש על חשבון באסקוניה החלשה. האדומים מגיעים למפגש עם מאזן 5:7 וכשהיא במקום העשירי. פריז מדורגת במקום ה-12 (6:6) והיא סופרת חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. אתמול, רשמה הקבוצה ניצחון 86:89 חוץ מרשים נגד ברצלונה.