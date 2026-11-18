לאחר תקופת שיקום בארה"ב, שחקנה של הפועל ת"א, טיילר אניס, נחת היום (רביעי) בישראל. כזכור, הרכז בן ה-32 קרע את גיד אכילס בינואר 2026. לאחר בחינה של הצוות הרפואי במועדון, אניס יחבור לאימוני הקבוצה.
אניס הגיע לראשונה להפועל ת"א בחודש מאי 2024, ושנה לאחר מכן חתם הקנדי על חוזה לשנתיים במדים האדומים, כשבתווך לבש את מדי ונציה רייר. עכשיו, לאחר השיקום מהפציעה, השחקן יחל בחזרה ההדרגתית שלו למגרשים.
מחר (21:45) תתארח הפועל ת"א אצל פריז באסקט בתקווה לחבר ניצחון שני ברציפות אחרי שהתאוששה אמש על חשבון באסקוניה החלשה. האדומים מגיעים למפגש עם מאזן 5:7 וכשהיא במקום העשירי. פריז מדורגת במקום ה-12 (6:6) והיא סופרת חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. אתמול, רשמה הקבוצה ניצחון 86:89 חוץ מרשים נגד ברצלונה.
"זה טוב שניצחנו את באסקוניה", אמר איטודיס לקראת המפגש. "זה חשוב מאוד. פריז ניצחה קבוצה נהדרת כמו ברצלונה שנמצאת במומנטום, וגם היא נמצאת בכושר נהדר עם שחקן כמו חיפי שמריץ את כולם. זו קבוצה מאוד אתלטית שדורשת מאיתנו להיות במיטבנו ועם כל תשומת הלב שלנו".
"הניצחון אתמול היה חשוב כדי להחזיר לנו את המומנטום לקראת המשך העונה", אמר טאי אודיאסה. "כולם יודעים שפריז היא קבוצה מהירה, אינטנסיבית - ונצטרך לשחק טוב לאורך כל 40 הדקות כדי לנצח".