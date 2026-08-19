דימיטריס איטודיס ביקש מהפועל ת"א לפני מספר שבועות לפתוח את חוזהו ולשדרג את שכרו, אך נכון לעכשיו בקשתו עדיין לא נענתה ולא חל שינוי בתנאיו.

בתחילת דרכו בהפועל ת"א חתם איטודיס על חוזה לשלוש שנים תמורת 1.2 מיליון אירו לעונה, אך לאחר הזכייה ביורוקאפ והבטחת המקום ביורוליג המאמן היווני קיבל מהמועדון חוזה חדש. במסגרת ההסכם הנוכחי הוא מחזיק בחוזה לעונה הקרובה ולאחת נוספת.

נכון לעכשיו, בהפועל ת"א לא נענו לבקשתו. דימיטריס איטודיס ( צילום: עוז מועלם )

בכל הנוגע למטרות שהוצבו לאדומים בזירה האירופית, איטודיס עמד עד כה ביעדים. המאמן הוביל את הקבוצה לזכייה ביורוקאפ ב-2024/25 ולעלייה היסטורית ליורוליג, ובעונה שעברה הצליחה הקבוצה להעפיל לפלייאוף הבכיר ביבשת של המפעל ולהבטיח עונה נוספת בו.

עם זאת, בזירה המקומית התמונה שונה. איטודיס לא הצליח עד כה להוביל את הפועל ת"א לזכייה באף תואר מקומי, כשמתוך ארבעה גמרים בגביע המדינה ובפלייאוף, הוא עלה רק לאחד (והפסיד בו למכבי ת"א).