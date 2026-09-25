מכבי ראשל"צ הודיעה הבוקר (שישי) על החתמתו לעונה הקרובה של עידן זלמנסון.

מכבי ראשל"צ הודיעה הבוקר (שישי) על החתמתו לעונה הקרובה של עידן זלמנסון.

מכבי ראשל"צ הודיעה הבוקר (שישי) על החתמתו לעונה הקרובה של עידן זלמנסון.