מכבי ראשל"צ הודיעה הבוקר (שישי) על החתמתו לעונה הקרובה של עידן זלמנסון.
זלמנסון (31, 2.06 מ') החל את דרכו במחלקת הנוער של המועדון ובהמשך היה שותף לזכייה ההיסטורית באליפות המדינה בעונת 2015/16. מאז המשיך לקריירה ארוכה ומוצלחת בליגת העל, בין היתר במדי הפועל ירושלים, הפועל ת"א והפועל חולון, שם העמיד בעונה האחרונה ממוצעים של 8.5 נקודות, 5.1 ריבאונדים ו-2.5 אסיסטים ב-18.3 דקות למשחק.
הפועל חולון נפרדה מהשחקן: "לאחר שנתיים במדים הסגולים הגיעו המועדון והשחקן להסכם על סיום פעילותו בקבוצה. אנו מבקשים להודות ל'זלי' על תרומתו המקצועית והחברתית בשתי העונות שהיו מאתגרות מאוד ולאחל לו בהצלחה בהמשך דרכו המקצועית ובכלל".