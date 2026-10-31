הפועל ת"א קיוותה לסיים את השבוע הכפול ביורוליג עם ניצחון חמישי ברציפות אבל חזרה מדובאי עם לא מעט חומר למחשבה ובעיקר עם דאגה לתומאס סטורנסקי. אחרי ההצגה מול אנאדולו אפס ביום רביעי, האדומים הפסידו אתמול (שישי) 97:83 לחבורה מאיחוד האמירויות וירדו למאזן של שישה ניצחונות ושלושה הפסדים. כעת הקבוצה כבר עושה את דרכה לארץ כשמחר (ראשון, 20:55) מחכה לה מכבי ת"א בדרבי הראשון של העונה בליגת העל.

חוץ מההפסד המאכזב, בהפועל ת"א יצאו מהמשחק מודאגים במיוחד אחרי המקרה של סטורנסקי. הנפילה שלו על הפרקט לקראת סוף הרבע השלישי עוררה בהלה גדולה. שחקנים כיסו את עיניהם ואחד משחקני דובאי אפילו כיסה את פניו במגבת והחל להתפלל. בקבוצה מיהרו להרגיע והודיעו שהוא נמצא בהכרה מלאה אך בעקבות המכה הקשה והחשש לזעזוע מוח הוחלט לפנותו לבית חולים לבדיקות נוספות.

גלריה פציעה מדאיגה. תומאס סטורנסקי ( צילום: הפועל “IBI” תל אביב )

"הכי חשוב זה להתפלל לכך שסטורנסקי יהיה בסדר", אמר איטודיס בסיום. "הוא בהכרה ובשליטה מלאה. נקווה שאין לו משהו רציני. הרופאים עדכנו שהוא בסדר, נראה אם הוא יאושפז פה או שיטוס איתנו בחזרה לארץ".

רק במשחק הקודם אנטוניו בלייקני התפוצץ עם 35 נקודות ואלייז'ה בראיינט סיפק 16 נקודות עם 12 אסיסטים. הפעם, שני הגארדים, שהיו משמעותיים כל כך בניצחון על אנאדולו, התקשו להיכנס לעניינים. בלייקני הסתפק ב-11 נקודות עם שלשה אחת מחמישה ניסיונות ובראיינט סיים עם שלוש נקודות ואסיסט אחד. עבור האדומים, היכולת הפושרת של בראיינט הייתה משמעותית במיוחד. מי שבדרך כלל מצליח למצוא דרך להשפיע גם כשהקליעה לא נכנסת לו, התקשה הפעם לתת לקבוצה את מה שהייתה צריכה. גם זאק לידיי לא הצליח לעזור מספיק וסיים עם שש נקודות בלבד.

"אני חושב שאנחנו פשוט צריכים ללמוד איך להישאר מרוכזים ומחויבים לאורך כל המשחק", אמר איש ווינרייט. "אנחנו צריכים להישאר מרוכזים ולשחק את ההגנה שלנו". לידיי הוסיף: "שיחקנו משחק לפני 24 שעות בלבד ועברנו מסע ארוך מאוד כדי להגיע לדובאי. היינו אגרסיביים אבל הזריקות שלנו פשוט לא נכנסו. נישאר מאוחדים, נמשיך להילחם ולעבוד קשה".

מה יהיה עם ההגנה? דימיטריס איטודיס ( צילום: הפועל “IBI” תל אביב )

בהפועל שמו דגש אחרי המשחק על היכולת ההגנתית. דובאי סיימה עם 68 אחוז לשתיים וניצחה גם בריבאונד (30:41). זו הפעם השלישית העונה ביורוליג שהפועל סופגת יותר מ-90 נקודות, ורק פעם אחת היא הצליחה לצאת מהמצב הזה עם ניצחון כשקלעה 102 נקודות מול 98 של ריאל מדריד. אחרי ערב של 118 נקודות מול אנאדולו, הפועל קיבלה תזכורת לכך שההתקפה לא תמיד תוכל לכסות על הבעיות בצד השני.