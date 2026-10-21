נבחרת ישראל בכדורסל נשים תפתח בעוד כשבועיים את אימוניה לקראת שלב הבתים השני במסגרת מוקדמות אליפות אירופה. שירה העליון זימנה לסגל 17 שחקניות, כאשר 13 מתוכן תצאנה למשחקי החלון.
ישראל, כזכור, סיימה את שלב הבתים הראשון במאזן מושלם (0:6). בשלב הבתים השני תפגוש הנבחרת את פולין (11.11), טורקיה (14.11) ומונטנגרו (17.11). את שני המשחקים הראשונים תארח הנבחרת בלטביה. שתי הראשונות בתום הבית תעפלנה אל אליפות אירופה שתתקיים בקיץ.
מי שקיבלה זימון ראשון לנבחרת הבוגרת היא רומי לוי, שאחרי מספר עונות מוצלחות במכללות הצטרפה הקיץ לכוכב האדום יחד עם דוריאן דהן סוויץ'. גם עבור מגי איזה, שחקנית בני יהודה, מדובר בזימון בכורה לנבחרת. ירדן גרזון מסראגוסה הספרדית, שסיימה גם כן במכללות, חוזרת לנבחרת לראשונה מאז אליפות אירופה 2023.
הסגל המלא: דור סער, גילי אייזנר, שיר תירוש, עדן רוטברג, אמי רינת, אבי מאיירס, אליס חתוקאי, אליסה ברון, צליל וטורי, רומי לוי, ירדן גרזון, עדן ציפל, ניצן עמאר, דוריאן דהן סוויץ, דניאל רבר, תמר כהן