ישראל, כזכור, סיימה את שלב הבתים הראשון במאזן מושלם (0:6). בשלב הבתים השני תפגוש הנבחרת את פולין (11.11), טורקיה (14.11) ומונטנגרו (17.11). את שני המשחקים הראשונים תארח הנבחרת בלטביה. שתי הראשונות בתום הבית תעפלנה אל אליפות אירופה שתתקיים בקיץ.

ישראל, כזכור, סיימה את שלב הבתים הראשון במאזן מושלם (0:6). בשלב הבתים השני תפגוש הנבחרת את פולין (11.11), טורקיה (14.11) ומונטנגרו (17.11). את שני המשחקים הראשונים תארח הנבחרת בלטביה. שתי הראשונות בתום הבית תעפלנה אל אליפות אירופה שתתקיים בקיץ.

ישראל, כזכור, סיימה את שלב הבתים הראשון במאזן מושלם (0:6). בשלב הבתים השני תפגוש הנבחרת את פולין (11.11), טורקיה (14.11) ומונטנגרו (17.11). את שני המשחקים הראשונים תארח הנבחרת בלטביה. שתי הראשונות בתום הבית תעפלנה אל אליפות אירופה שתתקיים בקיץ.