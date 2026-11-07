מכבי ת"א ממשיכה להתרסק, והדבר המדאיג ביותר מבחינתה הוא שכבר קשה להיות מופתעים. הצהובים הובסו אמש (שישי) 88:67 בידי פרטיזן בלגרד, רשמו הפסד שישי ברציפות בכל המסגרות ורביעי ברציפות ביורוליג, וירדו למאזן עגום של שני ניצחונות לעומת שמונה הפסדים. אבל מעבר למספרים, זו בעיקר הדרך: קבוצה ללא אנרגיות, ללא הגנה, עם התקפה שנמצאת בשפל ובלי שום סימן לשינוי. בכל פעם שנדמה שמכבי כבר הגיעה לתחתית, במשחק הבא היא מצליחה להיראות אפילו פחות טוב.

את המשחק מול פרטיזן מכבי הפסידה למעשה כבר ברבע הראשון. עודד קטש בחר לפתוח עם חמישייה תמוהה, ללא ים מדר, רומן סורקין, ג'יילן הורד ודניאל תייס, ושילם על כך כמעט מיד. הצהובים נראו אבודים בשני צידי הפרקט ונקלעו לפיגור 23:7. הכניסה של מדר ותייס הצליחה להחזיר מעט חיים לקבוצה, שצימקה ל-28:23 בסיום הרבע, אבל זו הייתה רק אשליה של התאוששות. ברבע השני פרטיזן שוב ברחה, מכבי קלעה 12 נקודות בלבד וירדה להפסקה בפיגור 50:35. משם הדרך לתבוסה הייתה קצרה.

גלריה שחקני מכבי ת"א מאוכזבים ( צילום: עוז מועלם )

וזה בדיוק הדפוס שחוזר על עצמו פעם אחר פעם. מכבי מאבדת את עצמה כבר בדקות הראשונות, מאפשרת ליריבה לפתוח יתרון משמעותי ואז מבלה את יתר המשחק במרדף מתיש. גם כשמגיעות דקות טובות, הן מסתיימות בדרך כלל בהחטאה, באיבוד כדור או בטעות הגנתית שמחזירים את המומנטום לצד השני. מול פרטיזן זה קרה שוב ושוב, עד שהצהובים פשוט הרימו ידיים.

הנתונים ההתקפיים מספרים חלק גדול מהסיפור. מכבי סיימה עם 67 נקודות בלבד, קלעה חמש שלשות מ-23 ניסיונות וחילקה 16 אסיסטים לעומת 27 של היריבה. אלא שגם בצד השני לא היה לה מה להציע. פרטיזן, שהגיעה למשחק כאחת מקבוצות הקליעה החלשות מחוץ לקשת ביורוליג, חגגה עם 14 שלשות ב-42.4 אחוזים.

וכאן מגיעים גם לעודד קטש. מעבר לבחירת החמישייה, קשה להבין מה הפתרונות של המאמן למצב שאליו נקלעה הקבוצה. ההגנה לא מתפקדת, ההתקפה לא עובדת, האנרגיות חסרות והקבוצה מתפרקת על הפרקט פעם אחר פעם. לא מדובר במשחק אחד או בשבוע חלש. אחרי עשרה מחזורי יורוליג, מכבי עדיין נראית כמו קבוצה שלא מצאה את עצמה.

גם ניהול הרוטציה העלה לא מעט סימני שאלה. סורקין, אחד השחקנים המשמעותיים בסגל, שותף ל-4:35 דקות בלבד, לא קלע, לא לקח ריבאונד ולא חזר לפרקט במחצית השנייה. הסנטר הישראלי נראה רחוק מכושרו ומתקשה לתרום הן בהתקפה והן בהגנה. מנגד, תייס, שהיה הקלע המוביל של מכבי עם 11 נקודות ב-17 דקות, לא שותף כלל ברבע האחרון. במכבי התקשו להבין את ההיגיון מאחורי ההחלטות האלה, במיוחד כשהקבוצה התקשתה כל כך לייצר נקודות.

רומן סורקין ( צילום: עוז מועלם )

גם ג'יילן הורד רחוק מהיכולת שמצפים ממנו להציג. הפורוורד נראה לא מאופס, מתקשה להשפיע על המשחק ומעמיד ממוצע של 7.8 נקודות בלבד בתשעת משחקי היורוליג הראשונים שלו העונה. קיטון וואלאס הוא כבר סיפור אחר. הגארד, שמעמיד ממוצע של 4.9 נקודות וקולע ב-20 אחוזים בלבד מחוץ לקשת בתשעת משחקיו הראשונים, פשוט לא מצליח להוכיח שהוא שייך לרמה הזאת. במכבי כבר שוקלים להיפרד ממנו, כשגם מול פרטיזן הוא לא הצליח לספק את התרומה המצופה ממנו.

"אני חושב שאנחנו צריכים להתמקד בלהשתפר", אמר וואלאס בסיום. "אני יודע שאני אומר את זה הרבה, בהרבה ראיונות, אבל אנחנו פשוט צריכים להמשיך להתמקד בשיפור שלנו. היה לנו שבוע טוב של אימונים. אנחנו צריכים גם להסתכל על הדברים החיוביים שעשינו. עשינו הרבה דברים טובים גם הערב. זה לא שעשינו רק דברים רעים, היו גם דברים חיוביים, ואנחנו פשוט צריכים להמשיך לעבוד. כרגע הדברים לא הולכים בכיוון שאנחנו רוצים, אבל השאלה היא איך אתה מתמודד עם קשיים. אנחנו פשוט צריכים להמשיך קדימה".

"צריכים להתמקד בלהשתפר". וואלאס ( צילום: Luca Pedjin )

אלא שהביקורת לא נעצרת על הפרקט. שלושה שבועות חלפו מאז פציעתו של איפה לונדברג, ומכבי עדיין לא הצליחה לצרף מחליף. אחרי שהאפשרות להחתים את קיליאן הייז ירדה מהפרק, במועדון כבר ידעו שלא יגיע שחקן במהלך השבוע, והקבוצה נותרה ללא חיזוק. בזמן שההפסדים נערמים והבעיות בקו האחורי רק הולכות ומחריפות, קשה להבין מדוע במכבי לא הצליחו לספק פתרון. גם הסאגה המתמשכת סביב הבעלות והבוררות לא מוסיפה שקט למערכת, שנראית כרגע רחוקה מאוד מיציבות.