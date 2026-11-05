שמחה גדולה בהפועל ירושלים אחרי הניצחון אתמול (רביעי) 73:84 על אריס סלוניקי בבלגרד, לעיני כ-100 אוהדים שהגיעו לעודד מקרוב. האדומים השלימו שישה ניצחונות בשישה משחקי יורוקאפ ונשארו מושלמים בכל המסגרות. הפעם זה קרה מול יריבה שהגיעה בעצמה עם מאזן מושלם במפעל, ושלושה ימים קודם לכן קלעה 101 נקודות בניצחון על פנאתינייקוס בליגה היוונית.

ירושלים פתחה היטב ועלתה ליתרון שמונה נקודות ברבע הראשון, אך ירדה להפסקה בפיגור 40:35, אחרי שהחטיאה את כל 11 הזריקות שלה לשלוש. את השינוי הביאה ההגנה: במחצית השנייה עצרו האדומים את אריס על 33 נקודות בלבד, לעומת 49 שקלעו בעצמם.

גלריה איתן בורג ( צילום: מדיה הפועל "מידטאון" ירושלים )

מי שעמד במבחן היה קני לופטון. אחרי שהוביל את ירושלים עם 18.8 נקודות בממוצע בחמשת המחזורים הראשונים, השאלה הייתה כיצד יתמודד מול אחת המועמדות לזכייה במפעל. אתמול הוא סיפק תשובה עם 22 נקודות ו-10 ריבאונדים, שישה מהם בהתקפה, ונתן את הטון מתחת לסלים.

המחמאות הגיעו גם לשייק מילטון, שסיים עם 19 נקודות, שלושה ריבאונדים, שלושה אסיסטים ושתי חטיפות, ורשם את מדד היעילות הגבוה במשחק - 27. למחצית הוא ירד עם שמונה נקודות, וכעבור שתי דקות ברבע השלישי קלע את השלשה הראשונה של ירושלים, בניסיון הקבוצתי ה-13. משם הוא המשיך להוביל את ההתקפה בדרך לניצחון.

"קבוצה ראויה לקרדיט".ג'יילן סמית' ( צילום: מדיה הפועל "מידטאון" ירושלים )

"אני חושב שקודם כל מה שעשה את ההבדל זה האוהדים שלנו, הבנתי שהגיעו 100, אבל זה הרגיש כאילו הגיעו אלפים", אמר ג'יילן סמית' בסיום. "מעבר לזה, אני חושב שגם הקבוצה שלנו ראויה לקרדיט, העלינו את הרמה במחצית השנייה, אחרי שהמומנטום עבר מצד לצד, הצלחנו להיות הרבה יותר פיזיים וזה היה אחד הדברים המרכזיים שהובילו אותנו לניצחון".

אוהדי הפועל ירושלים ( צילום: מדיה הפועל "מידטאון" ירושלים )

כפי שציין סמית', בירושלים שמו דגש על הפן ההגנתי. היוונים הגיעו עם ממוצע של 91.2 נקודות בחמשת משחקיהם הראשונים ביורוקאפ, ולמרות חמש שלשות שקלעו ברבע הראשון, האדומים הצליחו לעצור אותם על 73 נקודות בלבד.

בהיעדרו של ג׳ארד הארפר הפצוע, בירושלים ציפו גם מלורנזו בראון להיכנס לעניינים ולתרום מהניסיון ומהשקט שלו. הפעם זה קרה: הגארד, שהגיע למשחק עם ממוצע של 2.8 נקודות, סיים עם 11 נקודות ושלושה אסיסטים ב-18 דקות. עוד לפני המשחק אמר עליו המנהל המקצועי דן שמיר שהוא מסוג השחקנים שהצוות רוצה על הפרקט ברגעים הקריטיים. ברבע האחרון, כשאריס צימקה ל-64:63, בראון קלע שלשה חשובה והמחיש בדיוק למה התכוון שמיר.