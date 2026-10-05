הפועל ת"א קיימה הערב (שני) בהיכל קבוצת שלמה טקס לזכר הנרצחים והנופלים באירועי 7 באוקטובר ובמלחמת חרבות ברזל. בטקס, שנערך לקראת יום השנה השלישי לטבח, השתתפו שחקני הקבוצה, אנשי המועדון ובעליו, לצד חלק ממשפחות הנופלים.

תומר גינת פנה למשפחות ושיתף בקושי למצוא את המילים המתאימות: "במיוחד כשאני יודע שיושבים מולי אנשים שאיבדו את היקרים להם מכל. אנחנו נפגשים הערב כדי לזכור את מי שאיבדנו, ולתת מקום לכל מה שאתם נושאים איתכם מאז". גינת חזר למשחק הראשון של הקבוצה לאחר פרוץ המלחמה, בוונציה: "אני זוכר את התחושה שלנו לפני שעלינו למגרש. הכול הרגיש מוזר ולא קשור. לא דיברנו בכלל על הקבוצה שמשחקת נגדנו, אפילו לא לרגע אחד. דיברנו על הסיבה שאנחנו עולים לשחק".





גלריה הטקס של הפועל ת"א ( צילום: עידו ארז )





"הסיבה הייתה מאוד ברורה", המשיך. "אנחנו עולים בשבילכם, בשביל האנשים של הפועל, בשביל הקהל שלנו שעבר ועדיין עובר כל כך הרבה. ידענו שמשחק כדורסל לא יכול לתקן את מה שקרה, אבל באותו ערב, ללבוש את החולצה הזאת ולעלות למגרש היה מבחינתנו דרך להיות איתכם, גם מרחוק". לסיום פנה למשפחות: "אני רוצה שתדעו שתמיד יש לכם מקום אצלנו. נזכור את מי שאיבדנו, ונמשיך להיות כאן בשבילכם".

גם הקפטן בר טימור נשא דברים והדגיש את מקומה של הקהילה בהנצחה ובתמיכה במשפחות. "אנחנו עומדים כאן היום כמשפחה אחת, כדי לעצור לרגע, לזכור ולהנציח", אמר. "שבעה באוקטובר הוא יום שאי אפשר לשכוח. יום שהשאיר אחריו כאב עצום. משפחות שאיבדו את היקר להן מכל, וחלל שלא באמת ניתן למלא".

( צילום: עידו ארז )

"על המגרש אנחנו משחקים כדי לנצח, אבל יש דברים שהם הרבה יותר גדולים מכל משחק ומכל תוצאה", הוסיף טימור. "בשמי ובשם כל השחקנים, אנחנו אומרים לכם, למשפחות שאיבדו את היקר להן מכל: אנחנו זוכרים, אנחנו לא שוכחים, אנחנו נמשיך לשאת את הזיכרון איתנו".