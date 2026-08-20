אם מישהו חשב שהמשבר בין אוהדי הפועל ת"א למועדון בראשותו של עופר ינאי יתמתן בעקבות החזרה להיכל קבוצת שלמה ("הדרייב אין"), נראה שהוא יתבדה. הפועל ת"א מכרה עד כה 1,400 מנויים בלבד לעונת 2026/27 - הכמות הנמוכה ביותר מאז התקופה שבה אירחו בהדר יוסף, שמכיל 1,400 מקומות. עד כה המכירה הייתה פתוחה לבעלי המנויים מהעונה שעברה, והיום נפתחה לקהל הרחב, אך לא צפויה עלייה משמעותית.
מדובר בנתון חריג מאוד עבור האדומים בעיקר לאור העובדה שנבנתה קבוצה בהשקעה חסרת תקדים, שכידוע, רשמה בעונה שעברה עונה היסטורית ביורוליג - ואף העפילה למשחקי הפלייאוף.
כזכור, הפועל ת"א העבירה את משחקיה הביתיים בעונה שחלפה להיכל מנורה מבטחים ביד אליהו, החלטה שהובילה למחאה גדולה מצד חלק מהאוהדים. המתנגדים למעבר החרימו את משחקי הבית בעונה, מהסיבה שההיכל מזוהה עם היריבה העירונית מכבי ת"א
החזרה להיכל קבוצת שלמה הייתה אמורה, בין היתר, להחזיר ליציעים את אותם אוהדים שנמנעו מלהגיע למנורה מבטחים. למרות זאת, כאמור, האפקט המצופה לא התרחש. כעת, לאחר פתיחת המכירה לקהל הרחב, במועדון מקווים שאוהדים נוספים יצטרפו. עם זאת, ההערכה היא כי לא צפוי שינוי משמעותי במספר, שנותר רחוק מאוד מנתוני מכירת המנויים של הפועל ת"א בעונות שקדמו למעבר לאולם בדרום העיר.