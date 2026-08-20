אם מישהו חשב שהמשבר בין אוהדי הפועל ת"א למועדון בראשותו של עופר ינאי יתמתן בעקבות החזרה להיכל קבוצת שלמה ("הדרייב אין"), נראה שהוא יתבדה. הפועל ת"א מכרה עד כה 1,400 מנויים בלבד לעונת 2026/27 - הכמות הנמוכה ביותר מאז התקופה שבה אירחו בהדר יוסף, שמכיל 1,400 מקומות. עד כה המכירה הייתה פתוחה לבעלי המנויים מהעונה שעברה, והיום נפתחה לקהל הרחב, אך לא צפויה עלייה משמעותית.

אם מישהו חשב שהמשבר בין אוהדי הפועל ת"א למועדון בראשותו של עופר ינאי יתמתן בעקבות החזרה להיכל קבוצת שלמה ("הדרייב אין"), נראה שהוא יתבדה. הפועל ת"א מכרה עד כה 1,400 מנויים בלבד לעונת 2026/27 - הכמות הנמוכה ביותר מאז התקופה שבה אירחו בהדר יוסף, שמכיל 1,400 מקומות. עד כה המכירה הייתה פתוחה לבעלי המנויים מהעונה שעברה, והיום נפתחה לקהל הרחב, אך לא צפויה עלייה משמעותית.

אם מישהו חשב שהמשבר בין אוהדי הפועל ת"א למועדון בראשותו של עופר ינאי יתמתן בעקבות החזרה להיכל קבוצת שלמה ("הדרייב אין"), נראה שהוא יתבדה. הפועל ת"א מכרה עד כה 1,400 מנויים בלבד לעונת 2026/27 - הכמות הנמוכה ביותר מאז התקופה שבה אירחו בהדר יוסף, שמכיל 1,400 מקומות. עד כה המכירה הייתה פתוחה לבעלי המנויים מהעונה שעברה, והיום נפתחה לקהל הרחב, אך לא צפויה עלייה משמעותית.

כזכור, הפועל ת"א העבירה את משחקיה הביתיים בעונה שחלפה להיכל מנורה מבטחים ביד אליהו, החלטה שהובילה למחאה גדולה מצד חלק מהאוהדים. המתנגדים למעבר החרימו את משחקי הבית בעונה, מהסיבה שההיכל מזוהה עם היריבה העירונית מכבי ת"א

כזכור, הפועל ת"א העבירה את משחקיה הביתיים בעונה שחלפה להיכל מנורה מבטחים ביד אליהו, החלטה שהובילה למחאה גדולה מצד חלק מהאוהדים. המתנגדים למעבר החרימו את משחקי הבית בעונה, מהסיבה שההיכל מזוהה עם היריבה העירונית מכבי ת"א

כזכור, הפועל ת"א העבירה את משחקיה הביתיים בעונה שחלפה להיכל מנורה מבטחים ביד אליהו, החלטה שהובילה למחאה גדולה מצד חלק מהאוהדים. המתנגדים למעבר החרימו את משחקי הבית בעונה, מהסיבה שההיכל מזוהה עם היריבה העירונית מכבי ת"א