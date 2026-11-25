שבע שנים עברו מאז אותו קיץ קסום בת"א, אבל מספיק להזכיר ליותם חנוכי את הזכייה באליפות אירופה עם נבחרת העתודה, שבה כיכבו בין השאר גם דני אבדיה וים מדר, כדי שהעיניים שלו יידלקו וחיוך גדול יתפשט על פניו.

רגע לפני שהוא חוגג 26, הפורוורד של הפועל ירושלים ונבחרת ישראל מתקשה לעכל כמה מהר הזמן עבר. מאז הספיק להחליף לא מעט קבוצות, להתמודד עם תקופות שבהן מיעט לשחק וללמוד שיעור או שניים בסבלנות. עכשיו, כשהוא שוב לובש את מדי הנבחרת, יש לו עוד חלום להגשים: להשתתף בטורניר גדול עם הבוגרת.

גלריה מוכן לגעת בפסגות חדשות. יותם חנוכי ( צילום: יריב כץ )

דווקא לקראת חלון משחקים נטול משמעות מבחינת ההכרעה (בשישי מול הולנד ובשני מול לטביה), המוטיבציה של חנוכי לא נפגעת. "כשקוראים לי אני רוצה להתייצב. נבחרת ישראל היא תמיד כבוד, חלום מגיל צעיר. אני רוצה לתרום, להיות חלק. לשחק עם חברים שגדלתי איתם ושאני משחק נגדם כבר שנים, ללבוש את הגופייה של הנבחרת – זה כיף".

"חולם על טורניר גדול"

חנוכי מעדיף שלא להיכנס למה שלא עבד בנבחרת מאז נובמבר אשתקד, אבל הוא כבר מכיר היטב את שיטת החלונות ואת השינויים בסגל בין כינוס לכינוס. "זה הקמפיין הרביעי או החמישי שלי בבוגרת מאז העתודה. אני חולם להגיע לטורניר גדול, זאת מטרה שאני עובד בשבילה. ראיתי את היורובאסקט מהבית. לא יודע אם הרגשתי החמצה, אבל רציתי להיות שם, ברמות הכי גבוהות, במעמד הזה".

הזיכרון מהעתודה מלווה אותך בכל חלון? "כן. זה זיכרון שמח שתמיד עולה, ועדיין מזכירים לי אותו. גם היום עוצרים אותי אנשים ומספרים לי כמה הקיץ הזה היה קסום בשבילם. זאת הייתה תקופה מדהימה להכיר את העתיד של הכדורסל הישראלי. זה היה קיץ שכל עם ישראל היה במגרש או מול הטלוויזיה. היינו סוג של גיבורים".

איך אתה מסתכל על החוויה הזאת היום? "קשה לי לתפוס שעברו שבע שנים מאז. מצד שני, התבגרנו כולנו".

בתקופה ההיא שיחק חנוכי בגלבוע/גליל (כיום הפועל העמק), שבה נשאר עד 2022. מאז עבר בחמש קבוצות בתוך ארבע שנים: קריית אתא, הפועל חולון, גליל עליון, רעננה והתחנה הנוכחית, ירושלים. הוא לא מתחרט על הדרך שעשה: "הרבה פעמים בקריירה אתה מקבל החלטות שנכונות לך לאותו רגע, ואני שמח היום במקום שאני נמצא בו".

"מבחינתי, כשקיבלתי הצעה מהפועל ירושלים לא היה צורך לחשוב פעמיים", הוא אומר. "הרגשתי שהמקום הזה נכון לי, מתאים לי. באותה נקודה גם התנאים הבשילו"

פעמיים החלפת קבוצה באמצע העונה – מחולון לגליל עליון ואחר כך מרעננה לירושלים. "לעבור קבוצה תוך כדי עונה זה מאתגר, לא פשוט. בסוף זה חישל אותי. למדתי איך להתאים את עצמי למערכת במהירות, איך לקלוט דברים ולהיות גמיש".

"נשאר סבלני"

ההיכרות של חנוכי עם הפועל ירושלים הייתה רחוקה משגרתית. בפברואר השנה הוא הוחתם בעקבות פציעתו של נמרוד לוי, ועל רקע המלחמה עם איראן פגש לראשונה את חבריו החדשים דווקא בבלגרד.

"מבחינתי, כשקיבלתי הצעה מהפועל ירושלים לא היה צורך לחשוב פעמיים", הוא אומר. "הרגשתי שהמקום הזה נכון לי, מתאים לי. באותה נקודה גם התנאים הבשילו. בקבוצות כאלה תמיד יש תחרות ושחקנים טובים בכל העמדות. אני משתדל להביא את עצמי בצורה הכי טובה ושמח שהיום דברים קורים".

גם בשלבים המכריעים של העונה שעברה, כשלא קיבלת הרבה דקות, הרגשת כך? "מהיום הראשון שלי במועדון. אנשים לא מבינים שזאת התרבות, סדר היום, העבודה לפני האימון ואחריו – אלה דברים שחשובים לי אישית. יש פה זמינות של הצוות, מבחינה גופנית ומקצועית. רוצים לעזור, לאמן, לתת את האקסטרה. אני שחקן שעובד קשה, משקיע המון, וחשוב לי שהסטנדרטים יהיו גבוהים".

"אני שחקן שעובד קשה, משקיע המון, וחשוב לי שהסטנדרטים יהיו גבוהים" ( צילום: עוז מועלם )

יש שחקנים שדקות משחק מבחינתם הן מעל הכל. "בקבוצה יש לי שילוב של הדברים, והאמנתי שאני יכול לתרום ולעזור – ועכשיו אני מוכיח את זה. טוב לי בהפועל ירושלים, גם אם זה לא תמיד נראה ככה כלפי חוץ. מי שחווה אותי ביום־יום יודע את זה".

בקיץ הגיע סשה אוברדוביץ', המאמן הזר הראשון בקריירה שלך. הרגשת שאתה צריך להוכיח את עצמך מחדש? "הייתי אני מהיום הראשון. אני עובד קשה, משתפר בכל אימון ומנסה לקחת כל הזדמנות שיש לי. במשחקים אני מנסה להעלות עוד קצת את הרמה. אני נשאר סבלני. מה שעברתי בקריירה מביא אותי היום להיות מגובש ובשל יותר".

חנוכי מעמיד העונה בליגה ממוצעים של 6.3 נקודות ו־2.3 ריבאונדים ב־13.3 דקות למשחק, עם 57.1 אחוזים מחוץ לקשת. ביורוקאפ שותף בשני משחקים בלבד, בהם רשם 1.5 ריבאונדים ב־7.5 דקות בממוצע, ללא נקודות. הפועל ירושלים מכוונת לזכייה במפעל, שם היא עדיין מושלמת אחרי שמונה משחקים. את ההתקדמות שלו אפשר לראות בעיקר בליגה, שבה ניצחה הקבוצה שבעה משחקים ברציפות. הסבלנות השתלמה במיוחד מול מכבי ת"א: חנוכי קלע 11 נקודות וסייע לירושלים לחזור מפיגור דו־ספרתי ולנצח בהיכל, אחרי שגברה גם על הפועל ת"א.

"זה המאמן שחיכיתי לו"

"ידעתי שזה יגיע, אבל בו־זמנית אני יודע שהסבלנות הזאת תיבחן שוב", הוא מדגיש. "הכל דינמי, ואני עובד על להיות דרוך. אני מכין את עצמי לסיטואציות שבהן המאמן יקרא לי תוך כדי משחק. לפעמים ההזדמנויות גם לא מגיעות. סשה היה כן איתי בעניין הזה. הוא אומר שהזמן שלי יגיע ושאני צריך להמשיך לעבוד. קיבלתי ממנו פידבק חיובי, אבל גם שמעתי מה אני עדיין צריך לשפר. זה המאמן שחיכיתי לו. אני אסיר תודה על ההזדמנות לעבוד איתו".

"אני אסיר תודה על ההזדמנות לעבוד איתו". סשה אוברדוביץ' ( צילום: הפועל ירושלים )

הסטנדרטים האלה באים לידי ביטוי גם במאזן המושלם בשתי המסגרות. "כיף להיות חלק מקבוצה כזאת. האימונים ברמה כל כך גבוהה, שכל אימון מרגיש ברמה של טופ יורוקאפ. אני חיובי, חבר טוב לקבוצה, משתדל להיות שם בשבילה. יש לנו מטרות גדולות העונה".

מה אנשים מבחוץ לא יודעים על הקבוצה הזאת? "אנחנו חברים מאוד טובים מחוץ למגרש, אוהבים להיות ביחד. חדר ההלבשה מגובש, הישראלים והזרים בקשר טוב גם מחוץ לשעות האימון. יש אנרגיה, חיוכים, צחוקים, אבל יודעים גם מתי צריך להיות רציניים".

הפגרה הגיעה בתזמון מבאס? "בדיוק אמרתי לבת הזוג שלי שמוזר לי להיות בלי הקבוצה. אני מתגעגע לאימונים, לחבר'ה, לטירוף עם סשה. אני מאוד נהנה מהיום־יום שם. אני בירושלים כדי להישאר. אני מחובר למועדון, והרצון שלי להצליח בו קיים יותר מתמיד".