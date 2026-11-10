בהפועל ת"א עדיין לא מאמינים שזה קרה. 23 הפרש, עמוק בתוך הרבע השלישי, מול יריבה שנראתה מפורקת לחלוטין וספרה עד אתמול (שני) שישה הפסדים רצופים בכל המסגרות - ובכל זאת האדומים נתנו למה שאמור היה להיות התואר המקומי הראשון שלהם מזה 33 שנה

בהפועל ת"א עדיין לא מאמינים שזה קרה. 23 הפרש, עמוק בתוך הרבע השלישי, מול יריבה שנראתה מפורקת לחלוטין וספרה עד אתמול (שני) שישה הפסדים רצופים בכל המסגרות - ובכל זאת האדומים נתנו למה שאמור היה להיות התואר המקומי הראשון שלהם מזה 33 שנה