בהפועל ת"א עדיין לא מאמינים שזה קרה. 23 הפרש, עמוק בתוך הרבע השלישי, מול יריבה שנראתה מפורקת לחלוטין וספרה עד אתמול (שני) שישה הפסדים רצופים בכל המסגרות - ובכל זאת האדומים נתנו למה שאמור היה להיות התואר המקומי הראשון שלהם מזה 33 שנה לברוח להם מהידיים.
בעקבות המפלה אתמול, יו"ר הפועל, סתיו שחם, פרסם פוסט בחשבון הפייסבוק שלו שבו שלח עקיצה מרומזת לעבר המאמן, דימיטריס איטודיס. בריאיון לאתר 'יורוהופס' שפורסם אתמול לפני הגמר, טען איטודיס כי לדעתו צריך שקבוצות היורוליג יקימו קבוצות משנה שישחקו בליגה המקומית, בעוד הקבוצות הבכירות יתמודדו ביורוליג. "אני מציע שלקבוצות שמשתתפות ביורוליג תהיה קבוצה שנייה שתיקרא הפועל ת"א ב', פנאתינייקוס ב', אולימפיאקוס ב' וכו'. הקבוצות האלה ישמשו למעשה לפיתוח שחקנים".
היום, כתב שחם בפוסט שפרסם: "עצוב לי הבוקר הזה, עצוב לי בשביל האוהדים המדהימים שלנו שמילאו את היציעים שלנו בגמר אתמול. נמשיך לעבוד ולפעול, על מנת שיגיעו לנו ימים יפים גם בליגה בארץ. כי מגיע לנו כבר! זו לא "ליגה מקומית", זו לא קבוצה B, זו לא ליגת פיתוח! זו הליגה הישראלית שכבר עשרות שנים לא לקחנו פה אליפות. והגיע הזמן לזכות בה, גם מי שלא היה פה 33 שנים".
שחם לא היה היחיד שהתבטא ביום שאחרי ההפסד. הבעלים, עופר ינאי, צייץ בחשבונו ב-X וקרא לכולם, כולל לקהל, "להפיק לקחים": "ככל שהשחקנים, הצוות המקצועי, הצוות הניהולי והקהל ישכילו להפיק את הלקח הכואב והמר מהמשחק אמש הפועל לא תצטרך לחכות עוד הרבה זמן לזכיה ראשונה בתואר בישראל מאז 93 ומאז 69".