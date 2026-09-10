עוד מכה להפועל ת"א בגזרת האוהדים. ארגון "רד בלוק", שתפס את מקומו של "האולטראס" ושימש כגוש המעודד במשחקי הבית של הקבוצה, הודיע על הפסקת פעילותו לאחר הדרבי התל-אביבי במשחק הסופר-קאפ, שייערך בעוד שבוע בדיוק.
כזכור, האולטראס מחרימים את משחקי הבית של האדומים בעקבות ההחלטה לעבור לשחק בהיכל מנורה מבטחים, ולמרות ההודעה על חזרה לארח בהיכל קבוצת שלמה בזירה המקומית, חברי הארגון לא יחזרו לאור הקרע שנוצר ביניהם לבין המועדון, בדגש על הבעלים, עופר ינאי.
"קהילת הפועל ת"א היקרה, במשך שנה וקצת שמרנו יחד איתכם על הקצב והחזקנו את העידוד של הפועל הכי טוב שיכולנו", נכתב בפוסט שעלה בעמוד האינסטגרם של רד בלוק. "כפי שהצהרנו מההתחלה, אנחנו כאן רק כדי למלא את החסר - כדי שהקהילה תתאחד וכולם, כולל כולם, יחזרו למקומם".
בארגון הפנו אצבע מאשימה כלפי ההנהלה: "אנחנו מבינים שלא נעשים מצד המועדון צעדים מהותיים לחזרה כזו של הקהל ולכן זה הרגע שבו אנחנו צריכים, מתוך נאמנות ואהבה ורצון לחיבור הקהילה של הפועל לחזור בחזרה ליציע כאוהדים מן המניין ולהחזיר את הכדור בחזרה לידיים של הנהלת המועדון. אנחנו נמשיך להגיע ולעודד כיחידים, ולא כגוש. בדרבי הקרוב ב-17 בספטמבר אנחנו נהיה שם עם תוף ודגל הפועל אך לאחר מכן אנחנו נחדול את פעילותנו. אנחנו קוראים להנהלה לפעול למען איחוי הקרעים בקהל, כל הקהל, ואנחנו קוראים לאוהדים לחזור ולשים את הפועל לפנינו".
הפועל ת"א קיוותה שההודעה במהלך העונה שעברה על חזרתה לארח את משחקיה הביתיים בהיכל קבוצת שלמה במפעלים המקומיים תגרום לחזרת הקהל שנטש, אך המשבר עם האוהדים ממשיך. עד כה האוהדים מכרו 1,500 מינויים בלבד. מדובר בנתון חריג מאוד עבור האדומים בעיקר לאור העובדה שנבנתה קבוצה בהשקעה חסרת תקדים, שכידוע, רשמה בעונה שעברה עונה היסטורית ביורוליג - ואף העפילה למשחקי הפלייאוף.