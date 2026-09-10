כזכור, האולטראס מחרימים את משחקי הבית של האדומים בעקבות ההחלטה לעבור לשחק בהיכל מנורה מבטחים, ולמרות ההודעה על חזרה לארח בהיכל קבוצת שלמה בזירה המקומית, חברי הארגון לא יחזרו לאור הקרע שנוצר ביניהם לבין המועדון, בדגש על הבעלים, עופר ינאי.

כזכור, האולטראס מחרימים את משחקי הבית של האדומים בעקבות ההחלטה לעבור לשחק בהיכל מנורה מבטחים, ולמרות ההודעה על חזרה לארח בהיכל קבוצת שלמה בזירה המקומית, חברי הארגון לא יחזרו לאור הקרע שנוצר ביניהם לבין המועדון, בדגש על הבעלים, עופר ינאי.

כזכור, האולטראס מחרימים את משחקי הבית של האדומים בעקבות ההחלטה לעבור לשחק בהיכל מנורה מבטחים, ולמרות ההודעה על חזרה לארח בהיכל קבוצת שלמה בזירה המקומית, חברי הארגון לא יחזרו לאור הקרע שנוצר ביניהם לבין המועדון, בדגש על הבעלים, עופר ינאי.

"קהילת הפועל ת"א היקרה, במשך שנה וקצת שמרנו יחד איתכם על הקצב והחזקנו את העידוד של הפועל הכי טוב שיכולנו", נכתב בפוסט שעלה בעמוד האינסטגרם של רד בלוק. "כפי שהצהרנו מההתחלה, אנחנו כאן רק כדי למלא את החסר - כדי שהקהילה תתאחד וכולם, כולל כולם, יחזרו למקומם".

"קהילת הפועל ת"א היקרה, במשך שנה וקצת שמרנו יחד איתכם על הקצב והחזקנו את העידוד של הפועל הכי טוב שיכולנו", נכתב בפוסט שעלה בעמוד האינסטגרם של רד בלוק. "כפי שהצהרנו מההתחלה, אנחנו כאן רק כדי למלא את החסר - כדי שהקהילה תתאחד וכולם, כולל כולם, יחזרו למקומם".

"קהילת הפועל ת"א היקרה, במשך שנה וקצת שמרנו יחד איתכם על הקצב והחזקנו את העידוד של הפועל הכי טוב שיכולנו", נכתב בפוסט שעלה בעמוד האינסטגרם של רד בלוק. "כפי שהצהרנו מההתחלה, אנחנו כאן רק כדי למלא את החסר - כדי שהקהילה תתאחד וכולם, כולל כולם, יחזרו למקומם".