הפועל ת"א עשויה ליהנות בקרוב משחקן נוסף בסגל הישראלי שלה. ג'ייקוב טופין, שחקנה של הקבוצה, נמצא על סף קבלת אזרחות ישראלית והפיכתו למתאזרח, לאחר שעבר בהצלחה את הריאיון שנערך במסגרת התהליך.

הפועל ת"א עשויה ליהנות בקרוב משחקן נוסף בסגל הישראלי שלה. ג'ייקוב טופין, שחקנה של הקבוצה, נמצא על סף קבלת אזרחות ישראלית והפיכתו למתאזרח, לאחר שעבר בהצלחה את הריאיון שנערך במסגרת התהליך.

הפועל ת"א עשויה ליהנות בקרוב משחקן נוסף בסגל הישראלי שלה. ג'ייקוב טופין, שחקנה של הקבוצה, נמצא על סף קבלת אזרחות ישראלית והפיכתו למתאזרח, לאחר שעבר בהצלחה את הריאיון שנערך במסגרת התהליך.