הפועל ת"א עשויה ליהנות בקרוב משחקן נוסף בסגל הישראלי שלה. ג'ייקוב טופין, שחקנה של הקבוצה, נמצא על סף קבלת אזרחות ישראלית והפיכתו למתאזרח, לאחר שעבר בהצלחה את הריאיון שנערך במסגרת התהליך.
טופין (26, 2.06 מ'), שהצטרף להפועל ת"א בקיץ האחרון בחוזה לשלוש עונות, שיחק בעבר בניו יורק ניקס ובאטלנטה הוקס מה-NBA. בשל שורשיו היהודיים, במועדון פועלים לקידום הליך האזרוח שלו, במטרה שיוכל להירשם גם למשחקי ליגת העל. נכון לעכשיו, השחקן משתתף במשחקי הקבוצה במסגרת היורוליג בלבד.
כעת נראה כי הליך האזרוח נמצא בישורת האחרונה. טופין כבר עבר בהצלחה את הריאיון שערך עם נציגי הסוכנות היהודית, ובשלב הבא יצטרך להגיע לארה"ב כדי להציג את דרכונו האמריקאי. לאחר מכן הוא צפוי לשוב לישראל ולקבל את תעודת הזהות הישראלית שלו.
נכון לעכשיו, הצדדים ממתינים לעדכון מהסוכנות היהודית בארה"ב בנוגע למועדים המדויקים להשלמת ההליך. עם קבלת האזרחות הישראלית, יוכל טופין לעמוד לרשות הצוות המקצועי גם במסגרת המקומית, מבלי להיחשב לשחקן זר.