הערב, בדיוק ארבעה חודשים אחרי שאולימפיאקוס הניפה את הגביע, תצא לדרך עונת 2026/27 ביורוליג. הקיץ סיפק החתמות מסקרנות וקבוצות שהתחזקו מאוד, אבל גם מועדונים שנקלעו למשבר עמוק: מונאקו נעלמה מהמפעל, ועתידה של וילרבאן בו מעורפל. רגע לפני שהסגלים החדשים עומדים למבחן, זה הזמן לדירוג העוצמה של 20 הקבוצות.

וירטוס בולוניה: בידיים ריקות. גם הקיץ איבדה הקבוצה מצפון איטליה את מרבית נכסיה, והתחליפים שהביאה לא מעוררים התלהבות, בלשון המעטה. קסלר אדוארדס, ששיחק במחצית השנייה של העונה שעברה בהפועל ת"א, הוא אחד השמות המוכרים ברשימת המצטרפים. קשה לראות בחיזוק הזה פיצוי על העזיבות, או סיבה להאמין שווירטוס תצליח להתרחק מהתחתית.

גלריה חזר ליוון. אוברדוביץ ( צילום: Getty Images/JEREMY NG )

וילרבאן: חד לבד. הקיץ של וילרבאן החל בסערה: טוני פארקר, כוכב העבר שמשמש גם כנשיא המועדון ואחד מבעליו, הפך למאמן, וסילבן פרנסיסקו הצטרף בהחתמה מבטיחה. אלא שאז הגיעו הבעיות הכספיות, הגארד הצרפתי עבר לפנאתינייקוס, והקבוצה שסיימה במקום האחרון נותרה עם סגל דליל ולא מרשים. השם המסקרן ביותר בו הוא פאטי מילס בן ה־38, ששיחק לצד פארקר בסן אנטוניו ספרס.

באסקוניה: דורכת במקום. באסקוניה סיימה את העונה שעברה במקום ה־18, ולפי הסגל שבנתה, קשה לראות אותה מטפסת הרבה מעבר לכך. כמה שחקנים משמעותיים עזבו, ובראשם טימותי לוואו־קבארו. קנת' פאריד הוותיק הצטרף מפנאתינייקוס, לצד הגארדים איי־ג'יי לוסון, די־ג'יי סטיוארט וכריס דוארטה, שינסו לעשות את הפריצה שלהם.

תתרומם מהתחתית? שחקני באסקוניה מול סורקין ( צילום: דראגן טשיץ' )

פריז: המהירות לא מספיקה. השחקנים מתחלפים, אבל פריז ממשיכה לרוץ. סגנון המשחק המהיר שלה סיפק כמה הופעות מהנות בעונה שעברה, אך המחסור באיכות הותיר אותה במקום ה־16. הקיץ הצטרפו שמות מעניינים כמו פרנק ניליקינה, טי־ג'יי וורן וטרי טארפיי, וחשוב מכך, נדיר חיפי נשאר. גם כך, נראה שעוד עונה בתחתית מחכה לצרפתים.

באיירן מינכן: חיזוק בלי בשורה. לצד הארכת חוזהו של אנדי אובסט, באיירן יכולה להיות מרוצה מהחתמותיהם של דוויין וושינגטון, מרג'ון בושאמפ ואוסטין וויילי, ששיחק בשנתיים האחרונות בהפועל ירושלים. גם חזרתו של רוקאס יוקובאיטיס, שהחמיץ את כל העונה שעברה בגלל פציעה, היא תוספת חשובה. למרות זאת, נכון לעכשיו קשה לראות בבווארים גורם משמעותי במאבקי הצמרת.

בשיקטאש: הצהוב החדש. הנציגה השלישית של טורקיה חוזרת לבמה המרכזית של הכדורסל האירופי אחרי 13 שנות היעדרות, לאחר שאלופת היורוקאפ בורג ויתרה על השתתפותה. ארבעה אקסים של מכבי ת"א מחכים שם: סקוטי ווילבקין, אנטה ז'יז'יץ', ווניין גבריאל ודייויד דג'וליוס. השמות מוכרים, אבל הסגל בכללותו לא נראה מספיק טוב כדי להגיע רחוק.

אחרי עונה סוערת במיוחד. אוהדי פרטיזן ( צילום: Graham Denholm/Getty Images )

פרטיזן בלגרד: אפטר שוק. הסערה של העונה שעברה, שכללה את התפטרותו של ז'ליקו אוברדוביץ' ועזיבתם של כמה שחקנים משמעותיים, הובילה לשינויים נרחבים בסגל. קרליק ג'ונס יוביל, ולצידו הצטרפו לוקה וילדוסה ושחקנים נוספים שמביאים ניסיון ביורוליג, גם אם אינם שמות גדולים. ספק אם זה יספיק לקבוצה של ז'ואן פנארויה כדי להגיע לפלייאין.

ולנסיה: אין שידור חוזר. אחרי שאיבדה את העוגנים שהובילו אותה לפיינל־פור היסטורי, ובהם המאמן פדרו מרטינס, ולנסיה נדרשה לבנות מחדש. היא צירפה כמה שמות מעניינים, בראשם ניקולה מירוטיץ' הוותיק, טי־ג'יי שורטס, ארמוני ברוקס ומו גיי, ששיחק בעיקר בקבוצת הבת של שיקגו. ועדיין, קשה להאמין שתצליח לשחזר את ההצלחה הגדולה מהעונה שעברה.

הכוכב האדום בלגרד: אדום־אדום. הריצה הנהדרת של הכוכב האדום בעונה שעברה הסתיימה בהפסד לברצלונה בפלייאין. הקיץ היא איבדה את המנוע שלה, קודי מילר־מקינטייר, אך שמרה על שחקנים משמעותיים כמו צ'ימה מונקה וג'ורדן נוורה. לקו האחורי הצטרפו ניק וויילר־באב וכריס ג'ונס, שהגיע מהפועל ת"א יחד עם ג'ונתן מוטלי. גם העונה הסרבים צפויים להיאבק על מקום בפלייאין.

מילאנו: החיים אחרי מסינה. לראשונה מאז 2018, מילאנו פותחת עונה ללא אטורה מסינה. את התקווה לשינוי מספקת שורת החתמות מרשימה: דריוס תומפסון, דבון הול, מוזס רייט ואלק פיטרס, ממצטייניה של אולימפיאקוס בפיינל־פור האחרון. עם סגל שעבר מהפכה, האיטלקים רוצים לשים סוף לארבע עונות שבהן לא הגיעו לפלייאוף או לפלייאין.

מחזיק באחד הסגלים העמוקים בליגה. קטש ( צילום: מוטי קמחי )

מכבי ת"א: חיזוק בצל הסכסוך. אחרי שתי עונות רעות באירופה, מכבי ת"א עברה קיץ סוער שכלל מאבק שליטה בין הבעלים, שעדיין לא הסתיים. למרות כמה שבועות של קיפאון בהחתמות, הצהובים שמרו על השלד שהוביל אותם לניצחונות גדולים ולזכייה בתארים המקומיים. לצידו הגיעו הפעם גם שחקנים מסקרנים, ונבנה אחד הסגלים העמוקים ביורוליג בעמדות 3 ו־4. יש תחושה שהקבוצה של עודד קטש יכולה, וגם צריכה, להגיע לפחות לפלייאין.

ברצלונה: הכל על פאנטר. מגמת ההיחלשות של הקטלאנים נמשכת. הקיץ לא הביא איתו חיזוק שמשנה את התמונה, וברצלונה נראית כמו קבוצה שתיאבק על מקום בפלייאין. ג'וש ניבו וג'סטין רובינסון הם השמות הבולטים שהצטרפו, אבל אחרי עזיבתם של וויל קלייברן וטוקו שנגליה, יותר מדי מהנטל צפוי ליפול על קווין פאנטר.

הפועל ת"א: מבחן בחיבור. הקבוצה של דימיטריס איטודיס עשתה קיץ מצוין: השלד שהוביל אותה לעונת בכורה מוצלחת ביורוליג נשאר, ולצידו הגיעו שחקנים שהוסיפו כישרון, עומק וניסיון ברמות הגבוהות. במשחקי ההכנה האדומים נראו לא רע, אבל הדרבי בסופרקאפ המחיש שהסגל עדיין זקוק לזמן כדי להתחבר. גם הפעם, מקום בפלייאוף הוא יעד מתבקש.

צריכים חיבור. הפועל ת"א ( צילום: טל שחר )

אנאדולו אפס: סקורר במקום סקורר. אנאדולו אפס נפרדה הקיץ משיין לארקין ורודריג בובואה, שניים מסמלי הזכיות ביורוליג בתחילת העשור. במקומם הגיעו מייק ג'יימס, מהסקוררים הבולטים במפעל בשנים האחרונות, שעזב את מונאקו המתפוררת, ושורת שחקני חיזוק מרשימה. בין המצטרפים בולטים דריו שאריץ', שחוזר אחרי תשע עונות משחק ב־NBA, וברונו פרננדו. אחרי עונה רעה בתחתית, לאפס יש סיבות טובות לכוון שוב לצמרת.

ז'לגיריס: הרבה מעל התקציב. הכסף שלה לא מתחרה בזה של הגדולות, אבל ז'לגיריס שוב בנתה סגל שמסקרן לראות. יונאס ולנצ'ונאס הגיע אחרי 14 עונות ב־NBA, מריוס גריגוניס חזר הביתה, ולצידם הצטרפו קארסן אדוארדס וסטרלינג בראון. יחד עם אחד האולמות הביתיים באירופה, יש לליטאים מספיק איכות כדי להיאבק בצמרת.

דובאי: כבר לא אורחת. אחרי עונת בכורה לא רעה, דובאי עשתה שדרוג רציני. שנגליה, תומאס ווקאפ, אלי אוקובו וג'רון בלוסומגיים הצטרפו לסגל עמוק, שכולל את דז'נאן מוסא, דוויין בייקון, מקינלי רייט, פיליפ פטרושב ודאוויס ברטאנס. ייתכן שהחיזוק המשמעותי ביותר נמצא דווקא על הקווים: צ'אבי פסקוואל. אם יצליח לחבר את כל אלה, הקבוצה מאיחוד האמירויות יכולה להפתיע גם את המועמדות לזכייה.

מוכנים להתמודד על התואר. שאראס ( צילום: AP Photo/Matthias Schrader )

פנרבחצ'ה: צבע טרי. לארקין, קלייברן ושאבון שילדס הם שמות מרשימים, אבל לא פחות חשובה היא העבודה שנעשתה מתחת לסלים, נקודת התורפה של פנרבחצ'ה בעונה שעברה. ברקסטון קי, מכוכבי העונה הנפלאה של ולנסיה, הצטרף לצד סרטאץ' שנלי המנוסה ומרקוס בינגהאם. עם התוספות האלה, הקבוצה של שרונאס יאסיקביצ'יוס נראית מוכנה להתמודד על התואר.

כבר סיפקה הצהרת כוונות אחת. ריאל מדריד ( צילום: REUTERS/Louisa Gouliamaki )

ריאל מדריד: מיישרים קו. אחד המהלכים הראשונים של סגנית אלופת היורוליג בקיץ היה לשלם שני מיליון יורו כדי לשחרר את מרטינס מוולנסיה. בהמשך הגיעו שחקנים מסקרנים מה־NBA, ובהם ניק סמית' ג'וניור ודמיאן ג'ונס, אבל ההחתמה המעניינת ביותר היא של לוואוו־קבארו. הצהרת הכוונות הראשונה כבר ניתנה: ריאל ניצחה את אולימפיאקוס בגמר הסופרקאפ של היורוליג, והמאמן החדש חגג תואר ראשון.

אולימפיאקוס: האלופה לא שבעה. מה אפשר לאחל למי שיש לו הכל? אלופת היורוליג שמרה על מרבית הסגל שהביא לה זכייה ראשונה מאז 2013, וגם העונה תציג לפחות שני שחקנים מהצמרת האירופית בכל עמדה. הכוכבים הגדולים נשארו, ואליהם הצטרפו מילר־מקינטייר וז'אן מונטרו, שניים מהגארדים הטובים ביבשת בעונה האחרונה. הקבוצה של יורגוס ברצוקאס, המאמן הטוב באירופה עד שיוכח אחרת, מועמדת ברורה לזכייה שנייה ברציפות.

שמרה על מרבית הסגל. אולימפיאקוס והגביע ( צילום: REUTERS/Louisa Gouliamaki )