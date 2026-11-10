נבחרת הנשים של ישראל תתייצב מחר (רביעי, 19:40) למשחק "ביתי" בריגה נגד פולין בפתיחת שלב הבתים השני של מוקדמות אליפות אירופה. ישראל, כזכור, סיימה את שלב הבתים הראשון עם מאזן מושלם של שישה ניצחונות משישה משחקים וכעת תשחק בבית חדש יחד עם פולין, טורקיה ומונטנגרו, כאשר שתי הראשונות תעפלנה ליורובאסקט 2027.

כבר בשבת תתמודד ישראל נגד טורקיה במשחק "ביתי" נוסף וביום שלישי תנעל את החלון במשחק חוץ במונטנגרו.

גלריה פותחות קמפיין נוסף. שחקניות נבחרת ישראל ( צילום: FIBA )

הנבחרת נחתה ביום ראשון בערב בלטביה, שם תארח את שני המשחקים הקרובים, וערכה ביומיים האחרונים אימונים לקראת המשחק נגד פולין. שירה העליון תנסה להמשיך את התנופה משלב הבתים הראשון, בו ישראל נשענה בעיקר על דניאל רבר (17.3 נקודות, 10.8 ריבאונדים ו-5.8 אסיסטים בממוצע), דוריאן דהן סוויץ (16.5 נקודות, 5.5 ריבאונדים ו-4.8 אסיסטים) ואבי מאיירס (15 נקודות ו-5.5 ריבאונדים).

ישראל מתייצבת לחלון הנוכחי עם שלוש ליגיונריות - דהן סוויץ ורומי לוי מהכוכב האדום וירדן גרזון מסראגוסה. מנגד, נבחרת פולין שיחקה באליפות אירופה האחרונה ב-2025, וגם היא סיימה את שלב הבתים הראשון של המוקדמות במאזן מושלם. הפולניות נשענות בעיקר על סטפני מבונגה המנוסה, הסנטרית קמילה בורקווסקה (24, 2.02 מ') והפורוורדית ליליאנה בנסזק.

שתיים מהכוכבות הגדולות. דהן סוויץ ומאיירס ( צילום: FIBA )

מאמנת הנבחרת, שירה העליון, אמרה לקראת ההתמודדות: "זה משחק ראשון מול נבחרת גבוהה ואגרסיבית שמתקיפה חזק את הריבאונד. הן יודעות לשחק עם הפנים ועם הגב לסל בצורה טובה. אנחנו נצטרך למזער את הפערים הפיזיים שיש בין הנבחרות. היה לנו קמפיין מצוין בשלב הראשון, נצטרך לשחק מאד יחד וממושמע טקטית. אנחנו מאד מתרגשות ורוצות לייצג את המדינה בכבוד, אני מבטיחה שניתן הכל על המגרש כדי לנצח. ברור שזה לא יהיה פשוט, אבל הכל אפשרי בכדורסל".

על השחקניות החדשות בסגל: "אני חושבת שהמצטרפות הביאו משב רוח מרענן, הן מצטרפות לשלד הקיים. חשוב לנו להמשיך לשחק עם חיבור טוב בשני צידי המגרש, חובת ההוכחה היא גם עליהן. הכי חשוב זה לא שחקנית כזאת או אחרת, אנחנו נצטרך להיות ביחד וזה המהות שלנו - בלי שמות גדולים אבל עם לב גדול".