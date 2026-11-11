נבחרת הנשים של ישראל הייתה קרובה הערב (רביעי) להפתעה גדולה בפתיחת שלב הבתים השני במוקדמות אליפות אירופה בכדורסל, אך נכנעה 75:64 לפולין בריגה. החבורה של שירה העליון הובילה לאורך רוב שלבי המשחק ואף פתחה פער דו-ספרתי ברבע השלישי, אבל קרסה ברבע האחרון, שבו קלעה תשע נקודות בלבד לעומת 26 של הפולניות.

הפולניות נהנו מפתיחה טובה של קלאודיה נורובסקה, אך דוריאן דהן סוויץ ודניאל רבר מנעו מהן לברוח. דהן סוויץ נפצעה בקרסול וירדה לקבל טיפול, ודקות טובות של שיר תירוש הותירו את ישראל בתמונה. נקודות של עדן רוטברג ושלשה של ירדן גרזון הפכו את התוצאה ל-17:18 לישראל בסיום הרבע הראשון.

גלריה עדן ציפל בדרך לסל ( צילום: עמית ברמן, איגוד הכדורסל )

פולין פתחה טוב יותר את הרבע השני, אך חמש נקודות רצופות של ישראל הפכו שוב את התוצאה ל-22:23, כששש דקות וחצי נותרו עד להפסקה. המומנטום נמשך עם חמש נקודות רצופות של אליסה בארון, אלא שהפולניות הגיבו בריצת 0:6 והשוו ל-28:28. גרזון צלפה שלשה חשובה, ולאחר שפולין השלימה מהפך בעקבות איבודי כדור של ישראל, הגיעה שלשה גדולה נוספת של הפורוורדית וקבעה 34:34 במחצית.

ישראל פתחה את הרבע השלישי בסערה עם ריצת 2:9, בדרך ליתרון 36:43. שתי הנבחרות התקשו בהמשך לייצר נקודות, אך ישראל שמרה על היתרון והוליכה 43:49, שלוש דקות לסיום הרבע. שיר תירוש קלעה בחדירה יפה, אולם ארבע נקודות רצופות של פולין צימקו את הפער, ובתום שלושה רבעים הוליכה ישראל 49:55.

הפסד מרגיז בפתיחת המוקדמות. שירה העליון ( צילום: עמית ברמן, איגוד הכדורסל )

אלא שברבע האחרון התמונה השתנתה לחלוטין. פולין פתחה היטב וצימקה ל-55:59, בעוד ישראל התקשתה לייצר נקודות במשך דקות ארוכות. שלשה חשובה של שיר תירוש עוד ניסתה לעצור את הסחף, אבל הפולניות ענו בשתי שלשות רצופות ועלו ליתרון 62:68, כשנותרו שתי דקות וחצי לסיום. ישראל המשיכה לאבד כדורים, פולין ניצלה זאת כדי להגדיל את הפער ולסגור עניין עם ניצחון 64:75.