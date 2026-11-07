החיזוק המפתיע של מכבי ת"א: הצהובים ממשיכים בניסיונות לשדרג את הסגל נוכח הפציעה של איפה לונדברג והגיעו לסיכום עם הגארד פייריה הנרי (1.93 מ', 33), שאמור לנחות בישראל כבר בשבוע הבא. הבחירה בהנרי מפתיעה נוכח העובדה שהרכז לא שיחק במשך ארבע שנים ויוכל לחזור למגרשים רק בינואר 2027. השחקן ספג השעיה מפיב"א בינואר 2023 בעקבות שימוש בחומרים אסורים.