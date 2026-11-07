החיזוק המפתיע של מכבי ת"א: הצהובים ממשיכים בניסיונות לשדרג את הסגל נוכח הפציעה של איפה לונדברג והגיעו לסיכום עם הגארד פייריה הנרי (1.93 מ', 33), שאמור לנחות בישראל כבר בשבוע הבא. הבחירה בהנרי מפתיעה נוכח העובדה שהרכז לא שיחק במשך ארבע שנים ויוכל לחזור למגרשים רק בינואר 2027. השחקן ספג השעיה מפיב"א בינואר 2023 בעקבות שימוש בחומרים אסורים.
במכבי ת"א, שסופרים שישה הפסדים רצופים בכל המסגרות, רוצים להנחית את השחקן כבר בשבוע הבא על מנת שיוכל לערוך את כל הבדיקות הדרושות מאחר שלא שיחק במשך כארבע שנים - וכדי שיוכל להשתתף באימוני הקבוצה כבר מעכשיו.
מהמועדון נמסר בתגובה: "השחקן מגיע לתקופת התרשמות. ההתקשרות עם הנרי בוצעה בספטמבר טרם פציעתו של איפה לונדברג, ובמהלך תקופת האימונים יוחלט האם לצרפו למועדון. ללא קשר להגעתו, במכבי מתכוונים להשלים את צירופו של שחקן נוסף במהלך הימים הקרובים".
הנרי שיחק בישראל בעונת 2016/17 בהפועל אילת תחת עודד קטש. בהמשך עבר לקאזאן, שבמדיה נבחר למצטיין של העונה הסדירה ביורוקאפ. משם המשיך לבאסקוניה ולפנרבחצ'ה, כשעם שתיהן זכה באליפות המקומית.