אלופת ליגת העל לנשים, הפועל ראשל"צ, עלתה למאזן 0:5 בליגת העל לנשים, לאחר שהביסה הערב (שני) בחוץ 56:91 את מכבי כרמיאל.

אלופת ליגת העל לנשים, הפועל ראשל"צ, עלתה למאזן 0:5 בליגת העל לנשים, לאחר שהביסה הערב (שני) בחוץ 56:91 את מכבי כרמיאל.

אלופת ליגת העל לנשים, הפועל ראשל"צ, עלתה למאזן 0:5 בליגת העל לנשים, לאחר שהביסה הערב (שני) בחוץ 56:91 את מכבי כרמיאל.