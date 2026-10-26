אלופת ליגת העל לנשים, הפועל ראשל"צ, עלתה למאזן 0:5 בליגת העל לנשים, לאחר שהביסה הערב (שני) בחוץ 56:91 את מכבי כרמיאל.
לראשל"צ: בולדרבה 18, קראמפ 16, ציפל 15, גרזון ויינג 12 כ"א, ג'פרסון 10, שיקלרו 5, יצחקי 3. לכרמיאל: ביינס 23, לואיס 14, ווטסון 8, ינאי 6, נשר 3, טויטו 2.
מכבי ר"ג המשיכה במגמת ההתאוששות שלה עם 73:81 בחוץ על מכבי חיפה. לר"ג: וויליאמס 30, וולפנברגר 15, ראנג' 14, פרסלי 9, קארש 8, מרקוביץ' 5. לחיפה: הירן 20, גורסיץ' 16, ארצ'ר 10, וולקר 9, כיוף 7, אלבז 6, עבוד 5.
ביורוקאפ לנשים, מכבי אשדוד פתחה את הופעותיה בשלב הבתים עם 48:67 על ברנדיס הצ'כית. לאשדוד: ג'ונס 24, מאיירס 24, דניאל 14, ווצ'קוביץ' 7, אסטבס 2, סער 1.