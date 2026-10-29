ברגעים שבהם הלחץ הגיע לשיאו על הפרקט, האופי והלחימה של השחקנים עשו את ההבדל. סל חשוב של דיוויד רודי - ולא בפעם הראשונה - העניק מרווח נשימה קריטי, ומיד לאחר מכן שלשה גדולה של יובל זוסמן נעצה את המסמר האחרון וסגרה עניין בדרך ל-83:90 יקר, שמבסס את מעמדה של ירושלים במפעל, רגע לפני מפגש הצמרת מול אריס סלוניקי ברביעי הבא. שתי הקבוצות הן היחידות בבית עם מאזן מושלם.

ברגעים שבהם הלחץ הגיע לשיאו על הפרקט, האופי והלחימה של השחקנים עשו את ההבדל. סל חשוב של דיוויד רודי - ולא בפעם הראשונה - העניק מרווח נשימה קריטי, ומיד לאחר מכן שלשה גדולה של יובל זוסמן נעצה את המסמר האחרון וסגרה עניין בדרך ל-83:90 יקר, שמבסס את מעמדה של ירושלים במפעל, רגע לפני מפגש הצמרת מול אריס סלוניקי ברביעי הבא. שתי הקבוצות הן היחידות בבית עם מאזן מושלם.

ברגעים שבהם הלחץ הגיע לשיאו על הפרקט, האופי והלחימה של השחקנים עשו את ההבדל. סל חשוב של דיוויד רודי - ולא בפעם הראשונה - העניק מרווח נשימה קריטי, ומיד לאחר מכן שלשה גדולה של יובל זוסמן נעצה את המסמר האחרון וסגרה עניין בדרך ל-83:90 יקר, שמבסס את מעמדה של ירושלים במפעל, רגע לפני מפגש הצמרת מול אריס סלוניקי ברביעי הבא. שתי הקבוצות הן היחידות בבית עם מאזן מושלם.

גם כשהצרפתים חזרו והתקרבו, השחקנים באדום הצליחו להגיב ולשמור על קור רוח. ההגנה ההדוקה מתחת לסלים סייעה לירושלים להתמודד עם הלחץ בדקות הסיום, גם כשההפרש הצטמק לנקודה אחת בלבד ולמארחים היו לא מעט הזדמנויות. מלבד רודי, שסיים את הערב עם 13 נקודות, קני לופטון ג'וניור הוביל את השליטה בצבע עם 15 נקודות ושישה ריבאונדים, וגם דבונטה קאקוק היה מצוין עם 14 נקודות ושבעה ריבאונדים.

גם כשהצרפתים חזרו והתקרבו, השחקנים באדום הצליחו להגיב ולשמור על קור רוח. ההגנה ההדוקה מתחת לסלים סייעה לירושלים להתמודד עם הלחץ בדקות הסיום, גם כשההפרש הצטמק לנקודה אחת בלבד ולמארחים היו לא מעט הזדמנויות. מלבד רודי, שסיים את הערב עם 13 נקודות, קני לופטון ג'וניור הוביל את השליטה בצבע עם 15 נקודות ושישה ריבאונדים, וגם דבונטה קאקוק היה מצוין עם 14 נקודות ושבעה ריבאונדים.

גם כשהצרפתים חזרו והתקרבו, השחקנים באדום הצליחו להגיב ולשמור על קור רוח. ההגנה ההדוקה מתחת לסלים סייעה לירושלים להתמודד עם הלחץ בדקות הסיום, גם כשההפרש הצטמק לנקודה אחת בלבד ולמארחים היו לא מעט הזדמנויות. מלבד רודי, שסיים את הערב עם 13 נקודות, קני לופטון ג'וניור הוביל את השליטה בצבע עם 15 נקודות ושישה ריבאונדים, וגם דבונטה קאקוק היה מצוין עם 14 נקודות ושבעה ריבאונדים.