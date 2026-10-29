הפועל ירושלים שמרה על מאזן מושלם באירופה ועלתה ל-0:5 מרשים, אבל הדרך לשם ממש לא הייתה פשוטה. הקבוצה נלחמה על כל כדור לאורך מרבית ההתמודדות, ונקלעה לדקה אחרונה מורטת עצבים במיוחד, שבה לה מאן הצרפתית איימה לחזור למשחק ולהפוך את התוצאה.
ברגעים שבהם הלחץ הגיע לשיאו על הפרקט, האופי והלחימה של השחקנים עשו את ההבדל. סל חשוב של דיוויד רודי - ולא בפעם הראשונה - העניק מרווח נשימה קריטי, ומיד לאחר מכן שלשה גדולה של יובל זוסמן נעצה את המסמר האחרון וסגרה עניין בדרך ל-83:90 יקר, שמבסס את מעמדה של ירושלים במפעל, רגע לפני מפגש הצמרת מול אריס סלוניקי ברביעי הבא. שתי הקבוצות הן היחידות בבית עם מאזן מושלם.
בניגוד למשחקים האחרונים של הקבוצה מהבירה, הדרך לניצחון הזה הייתה רחוקה מלהיות טיול. הפתיחה דווקא האירה פנים לירושלים, שהציגה משחק קבוצתי שוטף בשני צידי המגרש ובנתה לעצמה יתרון מבטיח של 14 נקודות עוד במהלך הרבע השני. אולם, המארחים סירבו להרים ידיים: עם פתיחת המחצית השנייה המומנטום התהפך לחלוטין, כשג'ורדן קינג תפס יד חמה מחוץ לקשת (5 מ-7 לשלוש) והוביל קאמבק מקומי מרשים שהסתיים במהפך בסיומו של הרבע השלישי.
גם כשהצרפתים חזרו והתקרבו, השחקנים באדום הצליחו להגיב ולשמור על קור רוח. ההגנה ההדוקה מתחת לסלים סייעה לירושלים להתמודד עם הלחץ בדקות הסיום, גם כשההפרש הצטמק לנקודה אחת בלבד ולמארחים היו לא מעט הזדמנויות. מלבד רודי, שסיים את הערב עם 13 נקודות, קני לופטון ג'וניור הוביל את השליטה בצבע עם 15 נקודות ושישה ריבאונדים, וגם דבונטה קאקוק היה מצוין עם 14 נקודות ושבעה ריבאונדים.
"מה עשה את ההבדל? קור הרוח שלנו, לשמור על הרוגע", אמר רודי בסיום. "כל הכבוד ללה מאן, הם שיחקו נהדר. הייתה להם ריצה גדולה ברבע השלישי, אבל אנחנו פשוט הראינו חוסן ולקחנו את הניצחון. אנחנו יכולים לנצח בכל מצב: בין אם זה טוב, בין אם זה הולך רע, בין אם לא קולעים זריקות או שכן קולעים זריקות, עם איבודי כדור או בלי איבודי כדור. אנחנו יכולים להתמודד עם הלחץ, אנחנו יכולים להתמודד עם הרגע, ואנחנו פשוט הולכים להמשיך לבנות ולהשתפר בכל יום".
"המשחק היה קשה מאוד", הודה זוסמן. "לה מאן קבוצה מאוד אתלטית. הם שיחקו מהר, זרקו הרבה שלשות, ריבאונדים ארוכים. זה היה משחק לא פשוט. ברבע האחרון נשארנו קרי רוח ועשינו את המהלכים הנכונים ברוב הפעולות שלנו. בתחילת הרבע הרביעי עשינו דברים מאוד נכונים שהחזירו לנו את היתרון ואת הרוגע, וגם בשלוש הדקות האחרונות, כשהם חזרו להוביל, עשינו את המהלכים הנכונים והגענו לזריקות הנכונות. קלענו אותן, מה שכמובן עזר. לקחנו את הריבאונדים, עשינו פחות טעויות בסוף וזה היה המפתח".
הקבוצה תחזור היום (חמישי) לישראל, וכבר ביום ראשון תארח את הפועל אילת בארנה במסגרת המחזור הרביעי. כזכור, הירושלמים מושלמים גם בליגה (0:3). במשחק היורוקאפ הנוכחי איבדו השחקנים 13 כדורים, כך שלפני המפגש החשוב מול הקבוצה מיוון על ראשות הבית, משחק הליגה מול הקבוצה הדרומית הוא הזדמנות טובה לתקן את הטעויות ולהגיע מוכנים לאתגר הבא.