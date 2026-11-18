מכבי ת"א רשמה אתמול (שלישי) את אחת ההחמצות הגדולות שלה העונה, כשנכנעה 97:95 לאולימפיאקוס לאחר הארכה בקפריסין. דווקא אחרי הניצחון בדרבי האירופי מול הפועל ת"א, כשהיה נדמה שהקבוצה של עודד קטש מתחילה למצוא את הדרך הנכונה, הגיע משחק שבו הצהובים הצליחו לבעוט בדלי פעמיים.

שתי טעויות קריטיות ברגעי ההכרעה מחקו קאמבק מרשים מפיגור של 13 נקודות, מנעו ממכבי ניצחון שני ברציפות והותירו אותה עם מאזן של שלושה ניצחונות ותשעה הפסדים ביורוליג. מעבר להפסד עצמו, הדרך שבה הוא הגיע מעוררת לא מעט סימני שאלה לגבי היכולת של הקבוצה להתמודד עם רגעי לחץ, דווקא אחרי שכבר הוכיחה שהיא מסוגלת לחזור ממשחק שנראה אבוד.

גלריה מכבי בעטה בדלי. בייקוט ( צילום: Costa Kiprianou, האתר הרשמי של מכבי תל אביב )

אחרי הניצחון בדרבי האירופי על הפועל ת"א, הייתה במכבי תחושה שאולי סוף סוף אפשר להתחיל לדבר על שינוי כיוון. לא בהכרח על כדורסל מושלם, אבל לפחות על קבוצה שמתחילה להאמין בעצמה, שמסוגלת לנצח משחקים צמודים ולהתמודד עם הלחץ.

המעבר לקפריסין אפילו סיפק סיבה להיאחז באמירה הישנה, "משנה מקום, משנה מזל". אלא שאתמול התברר שהבעיות של מכבי לא נעלמו לשום מקום. והכואב ביותר מבחינת הצהובים הוא שזה קרה דווקא ביום שבו אולימפיאקוס הייתה רחוקה משיאה. נכון, היוונים פתחו היטב, קלעו שש שלשות ברבע הראשון וניצלו פעם אחר פעם את ההגנה החדירה של מכבי, אבל בהמשך איבדו לחלוטין את השליטה. ברבע האחרון הם נתקעו התקפית, אפשרו למכבי לרוץ 0:13 ולבצע מהפך, ונראו במשך דקות ארוכות כמו קבוצה שלא מצליחה למצוא פתרונות. זו הייתה הזדמנות לניצחון משמעותי מול יריבה איכותית, דווקא כשהיא פגיעה. מכבי פשוט לא ידעה לקחת אותה.

במשך שלושה רבעים ראינו את אותה מכבי שהתרגלנו לראות יותר מדי פעמים העונה. התקפות ללא סדר, פעולות אישיות במקום משחק קבוצתי, איבודי כדור מיותרים (10 במחצית הראשונה) והגנה שמאפשרת ליריבה להגיע בקלות לצבע או למצוא זריקות פנויות מחוץ לקשת. מכבי שוב נראתה כמו קבוצה שרודפת אחרי היריבה, במקום כזו שמכתיבה את הקצב.

הקאמבק ברבע הרביעי לא הספיק. וואלאס ( צילום: Costa Kiprianou, האתר הרשמי של מכבי תל אביב )

ואז, דווקא כשנדמה היה שהמשחק בורח, הופיעה מכבי אחרת לחלוטין. קיטון וואלאס, שהיה ללא נקודות עד הדקה האחרונה של הרבע השלישי, וג'ימי קלארק, שהסתפק בחמש נקודות עד אותו שלב, לקחו אחריות ולפתע גם שאר השחקנים נראו מחויבים יותר. וואלאס העלה את רמת האגרסיביות בהגנה על אוון פורנייה, קלארק סיפק נקודות חשובות, ומכבי נאבקה על הכדורים החוזרים, ייצרה עצירות והפכה את המשחק. במשך דקות ארוכות היה נדמה שהצהובים עומדים להשיג ניצחון שיכול לשנות את העונה שלהם.

אלא שאז הגיעו שתי טעויות שלא אמורות להתרחש ברמה הזאת. תחילה ים מדר, כשמכבי הובילה בשלוש נקודות בשניות האחרונות (79:82) של הזמן החוקי, בחר לזרוק לסל במקום להחזיק בכדור ולסיים את המשחק. יש הטוענים כי מדר חשב שבוצעה עליו עבירה ולכן שחרר את הכדור, אך כך או כך, הוא הותיר לאולימפיאקוס 1.4 שניות, וסשה וזנקוב (37 נקודות) ניצל אותן לשלשה בלתי נתפסת מחצי מגרש. אומנם אפשר לדבר על המזל שהיה ליוונים בזריקה הזאת, אבל אסור לתת לשלשה המדהימה להסתיר את הטעות שקדמה לה.

ביצע את טעות המשחק. מדר נגד אולימפיאקוס ( צילום: Costa Kiprianou, האתר הרשמי של מכבי תל אביב )

גם בהארכה מכבי הצליחה להתאושש. וואלאס המשיך לקלוע שלשות גדולות, והצהובים שוב הגיעו לעמדה שממנה אפשר לסגור את המשחק. אלא שאז בונזי קולסון לא הצליח להשתלט על הכדור שנמסר לו מקלארק בהוצאת החוץ, ואולימפיאקוס קיבלה עוד מתנה. עוד שלשה, עוד מהפך ועוד ניצחון שמכבי הצליחה להפסיד במו ידיה. הטעות של מדר והטעות של קולסון שונות זו מזו, אבל שתיהן מספרות את אותו סיפור של קבוצה שמתקשה לשמור על ריכוז וקור רוח כשהלחץ מגיע לשיא.

גורם במועדון ביקר את קטש על כך שהחליט להחזיר את מדר לפרקט. 26 שניות לסיום כשמכבי הייתה בפלוס 3 (77:80), זאת אחרי שלא שיחק כלל במהלך הרבע הרביעי ובזמן שהקבוצה ביצעה את הקאמבק. "קטש ומדר גמרו את המשחק הזה", אמר אותו גורם. "שתי החלטות גרועות".

עודד קטש התקשה להסתיר את האכזבה בסיום. "כולם ראו איך המשחק הסתיים. זה אחד מאותם משחקים שיהיה קשה לשכוח. זה מסוג המשחקים שזוכרים. עלינו למחצית הראשונה חסרי אנרגיה. לא שיחקנו בדרך הנכונה ועם הגישה הנכונה. דיברנו על זה במחצית והגבנו, שיחקנו מחצית שנייה נהדרת. מצאנו את הדרך לחזור למשחק ולמעשה ניצחנו אותו. הרגשתי שכבר ניצחנו אותו איזה ארבע-חמש פעמים".

המאמן הוסיף: "הרבה דברים קרו כדי להגיע לתוצאה הזו. לפעמים צריך קצת מזל באיזשהו אופן. קשה להסביר את זה, אבל זה קשה. מנטלית, אני באמת מצטער קודם כל עבור האוהדים שלנו, ועבור השחקנים שלי. הדרך שבה הגבנו במחצית השנייה, באמת שהגיע לנו לנצח את המשחק הזה, ובגלל זה זה כל כך כואב".

"ניצחנו את המשחק ארבע-חמש פעמים". קטש ( צילום: Costa Kiprianou, האתר הרשמי של מכבי תל אביב )

גם וואלאס, שהיה אחד הגורמים המרכזיים לקאמבק של מכבי, ניסה להסתכל על הצד החיובי. "אני חושב ששיחקנו ממש טוב ברבע הרביעי. היינו בפיגור של אולי 13 או 15 נקודות לקראת הרבע הזה, ואני חושב שביצענו את הדברים בצורה טובה מאוד בדקות ההכרעה. הם קלעו זריקה מחצי מגרש ששלחה אותנו להארכה, אבל נלחמנו חזק והצלחנו לחזור למשחק. אני חושב שהחוסן שהפגנו הוא משהו חיובי שאפשר לקחת מהמשחק הזה. יש כאן כמה דברים טובים שאפשר להמשיך איתם. הם קבוצה טובה, עם היסטוריה של ניצחונות, והם נמצאים כרגע בצמרת הליגה. אנחנו פשוט צריכים להמשיך לעבוד קשה".

בתוך כך, מכבי ת"א הודיעה כי איפה לונדברג יעבור ניתוח בברכו הימנית, וכי לאחר ההליך יימסר עדכון בהתאם למסקנות הצוות הרפואי. הגארד לא צפוי לחזור לשחק לפחות עד חודש מרץ, ובמועדון שוקלים לגרוע אותו מהסגל בליגה כדי לפנות מכסת זר. עם זאת, מדובר בהחלטה מורכבת, שכן גריעתו תמנע את האפשרות לרשום אותו מחדש בהמשך העונה. מי שאמור לתפוס את מקומו הוא פייריה הנרי, שכבר הצטרף לקבוצה, אך לא שיחק מאז ינואר 2023 בעקבות שימוש בחומרים אסורים. הנרי יוכל לשוב לפרקט רק בחודש ינואר, עם תום תקופת ההשעיה שלו.