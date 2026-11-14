אחרי פתיחה רעה ופיגור של 18 נקודות במחצית (ו-21 ברבע השלישי), החבורה של שירה העליון התעוררה, שיפרה משמעותית את משחק ההגנה וצימקה את הפער, אך לא הצליחה להשלים את המהפך. בעקבות ההפסד, ישראל נותרה ללא ניצחון אחרי שני מחזורים, בעוד טורקיה שמרה על מאזן מושלם. ביום רביעי תתארח הנבחרת במונטנגרו במשחקה האחרון בחלון הנוכחי.

אחרי פתיחה רעה ופיגור של 18 נקודות במחצית (ו-21 ברבע השלישי), החבורה של שירה העליון התעוררה, שיפרה משמעותית את משחק ההגנה וצימקה את הפער, אך לא הצליחה להשלים את המהפך. בעקבות ההפסד, ישראל נותרה ללא ניצחון אחרי שני מחזורים, בעוד טורקיה שמרה על מאזן מושלם. ביום רביעי תתארח הנבחרת במונטנגרו במשחקה האחרון בחלון הנוכחי.

אחרי פתיחה רעה ופיגור של 18 נקודות במחצית (ו-21 ברבע השלישי), החבורה של שירה העליון התעוררה, שיפרה משמעותית את משחק ההגנה וצימקה את הפער, אך לא הצליחה להשלים את המהפך. בעקבות ההפסד, ישראל נותרה ללא ניצחון אחרי שני מחזורים, בעוד טורקיה שמרה על מאזן מושלם. ביום רביעי תתארח הנבחרת במונטנגרו במשחקה האחרון בחלון הנוכחי.