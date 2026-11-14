למרות מחצית שנייה מצוינת וקאמבק אדיר, נבחרת ישראל הפסידה הערב (שבת) לנבחרת טורקיה החזקה 76:67, במסגרת המחזור השני במוקדמות היורובאסקט לנשים.
אחרי פתיחה רעה ופיגור של 18 נקודות במחצית (ו-21 ברבע השלישי), החבורה של שירה העליון התעוררה, שיפרה משמעותית את משחק ההגנה וצימקה את הפער, אך לא הצליחה להשלים את המהפך. בעקבות ההפסד, ישראל נותרה ללא ניצחון אחרי שני מחזורים, בעוד טורקיה שמרה על מאזן מושלם. ביום רביעי תתארח הנבחרת במונטנגרו במשחקה האחרון בחלון הנוכחי.
טורקיה פתחה את המשחק בסערה, עם שתי שלשות מהירות ועלתה ליתרון 4:8 בתוך ארבע דקות. האורחת ניצלה את היתרון שלה בצבע, מצאה נקודות קלות וברחה ל-7:16, בדרך לפסק זמן ישראלי. ירדן גרזון עוד הספיקה לקלוע את השלשה השנייה שלה ברבע, אבל הטורקיות המשיכו לשלוט וקבעו 10:22 עם סל ועבירה. גם ברבע השני התקשתה ישראל למצוא פתרונות בהתקפה, והפער צמח ליתרון שיא של 13:30. ארבע נקודות רצופות של הכחולות-לבנות עצרו לרגע את הסחף, אך טורקיה המשיכה לקלוע באחוזים גבוהים וירדה להפסקה ביתרון מבטיח - 29:47.
אלא שאחרי ההפסקה הופיעה נבחרת ישראל אחרת. חמש נקודות של דניאל רבר בפתיחת הרבע השלישי העניקו תקווה, אך מטווח שלשות טורקי החזיר במהירות את היתרון ל-38:58. דווקא אז החלה ההתעוררות הגדולה של ישראל: ההגנה העלתה הילוך, הטורקיות התקשו לייצר נקודות והנבחרת יצאה לריצת 2:11, שהחזירה אותה למשחק. בתום הרבע השלישי הפער כבר עמד על 11 נקודות בלבד, 60:49.
המומנטום נמשך גם בפתיחת הרבע האחרון, וישראל קיבלה הזדמנות להתקרב עוד יותר, אך לא הצליחה לנצל אותה. שש דקות לסיום הראה לוח התוצאות 53:62 לטורקיה, והפער נותר בטווח שממנו אפשר לחלום על קאמבק. אלא שהטורקיות ידעו לשמור על קור רוח, מנעו מישראל להתקרב לפחות משבע נקודות והחזיקו מעמד עד לסיום.
קלעו לישראל: עדן ציפל 19, ירדן גרזון 14 (4 מ-8 לשלוש), אבי מאיירס 11, אמי רינת 9, עדן רוטברג ודניאל רבר (13 ריבאונדים ו-5 אסיסטים) 7 כ"א.