אחרי מחזור אחד בלבד, הפועל העמק נפרדת משרון אברהמי. המועדון הודיע על סיום תפקידו של המאמן בעקבות חילוקי דעות מקצועיים בנוגע להמשך דרכה של הקבוצה.

אחרי מחזור אחד בלבד, הפועל העמק נפרדת משרון אברהמי. המועדון הודיע על סיום תפקידו של המאמן בעקבות חילוקי דעות מקצועיים בנוגע להמשך דרכה של הקבוצה.

אחרי מחזור אחד בלבד, הפועל העמק נפרדת משרון אברהמי. המועדון הודיע על סיום תפקידו של המאמן בעקבות חילוקי דעות מקצועיים בנוגע להמשך דרכה של הקבוצה.