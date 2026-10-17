אחרי מחזור אחד בלבד, הפועל העמק נפרדת משרון אברהמי. המועדון הודיע על סיום תפקידו של המאמן בעקבות חילוקי דעות מקצועיים בנוגע להמשך דרכה של הקבוצה.
הג'נרל מנג'ר יונתן אלון הסביר את ההחלטה: "שרון הוא איש מדהים, מסור וערכי, ולצערי הרב במהלך הדרך נוצרו פערים מקצועיים שאינם ניתנים לגישור. למרות מאמצים משותפים, הבנו כי הדרך המשותפת צריכה להסתיים. אני בטוח ששרון ימשיך לעשות חיל ומאחל לו הצלחה רבה".
לצד הפרידה המוקדמת, במועדון הודו לאברהמי על עבודתו ועל תרומתו לקבוצה. "שרון הוא איש מקצוע חרוץ, מחויב וערכי, המביא עמו השקעה לצד נחישות ואמונה בדרך", נמסר בהודעה. "שרון השאיר חותם בכל אחד מאיתנו ואנו מוקירים את פועלו החשוב במועדון ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית".